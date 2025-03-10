Какие налоги должен уплатить продавец земли

В Украине с 1 июля 2021 года действует открытый рынок земли, который ввели после моратория на продажу сельхозземель, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Однако для успешной продажи земли необходимо знать, какие налоги необходимо заплатить.

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Основные налоги для физического лица:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 5% от суммы продажи.

Если земля находится в собственности более 3 лет (или получена по наследству), налог не уплачивается.

Для сельскохозяйственной земли, полученной через бесплатную приватизацию, действует правило 10-летнего владения.

Военный сбор – 1,5% от суммы продажи.

Уплачивается независимо от срока владения землей.

Пошлина за нотариальное удостоверение договора – 1% (если покупатель и продавец не являются близкими родственниками).

Какие еще налоги надо заплатить

Если земля в собственности менее 3 лет (10 лет для приватизированных участков):

НДФЛ – 18% (вместо 5%).

Военный сбор – 1,5%.

Если продавец – нерезидент:

НДФЛ – 18% (независимо от срока владения).

Военный сбор – 1,5%.

Дополнительные расходы: