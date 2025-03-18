У яких випадках робити експертну оцінку

Експертна оцінка землі – це офіційне визначення її ринкової вартості, передає 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Вона потрібна у багатьох випадках, особливо коли потрібно провести юридично значущі операції із земельною ділянкою.

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Основні випадки, коли потрібна оцінка:

  • Продаж або купівля землі – щоб визначити справедливу ринкову ціну.
  • Передача землі в оренду – для встановлення обґрунтованої орендної плати.
  • Дарування або спадкування – для правильного оформлення угоди та розрахунку податків.
  • Внесення землі до статутного капіталу підприємства – для обліку активів.
  • Оформлення кредиту під заставу земельної ділянки – банк вимагає оцінку як підтвердження вартості застави.
  • Судові спори щодо вартості землі – наприклад, у разі поділу майна чи стягнення боргів.
  • Визначення розміру відшкодування при вилученні землі для суспільних потреб – наприклад, якщо ділянку викуповує держава для будівництва дороги.

Хто може проводити оцінку

Оцінку виконують сертифіковані експерти (оцінювачі), які видають офіційний висновок.

Важливо! Експертна оцінка допомагає захистити права власника, уникнути фінансових втрат і зробити угоду прозорою та законною.