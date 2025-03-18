У яких випадках робити експертну оцінку

Експертна оцінка землі – це офіційне визначення її ринкової вартості, передає 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Вона потрібна у багатьох випадках, особливо коли потрібно провести юридично значущі операції із земельною ділянкою.

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Основні випадки, коли потрібна оцінка:

Продаж або купівля землі – щоб визначити справедливу ринкову ціну.

– щоб визначити справедливу ринкову ціну. Передача землі в оренду – для встановлення обґрунтованої орендної плати.

– для встановлення обґрунтованої орендної плати. Дарування або спадкування – для правильного оформлення угоди та розрахунку податків.

– для правильного оформлення угоди та розрахунку податків. Внесення землі до статутного капіталу підприємства – для обліку активів.

– для обліку активів. Оформлення кредиту під заставу земельної ділянки – банк вимагає оцінку як підтвердження вартості застави.

– банк вимагає оцінку як підтвердження вартості застави. Судові спори щодо вартості землі – наприклад, у разі поділу майна чи стягнення боргів.

– наприклад, у разі поділу майна чи стягнення боргів. Визначення розміру відшкодування при вилученні землі для суспільних потреб – наприклад, якщо ділянку викуповує держава для будівництва дороги.

Хто може проводити оцінку Оцінку виконують сертифіковані експерти (оцінювачі), які видають офіційний висновок.

Важливо! Експертна оцінка допомагає захистити права власника, уникнути фінансових втрат і зробити угоду прозорою та законною.