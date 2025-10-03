Как определить размер арендной платы за коммунальную землю в 2025 году
- Арендная плата за коммунальные земли определяется Налоговым кодексом и не может быть меньше земельного налога.
- Конкретный процент арендной платы зависит от нормативной денежной оценки земельного участка и устанавливается местным советом.
Закон в Украине позволяет как физическим, так и юридическим лицам брать в аренду земли, находящиеся в коммунальной собственности. Впрочем, иногда перед арендаторами встает вопрос о размере платы.
Какой размер арендной платы?
Юрист Артем Рипенко в комментарии 24 Канала рассказал, что земельные участки из коммунальных земель могут находиться в аренде юридических и физических лиц. Арендная плата уплачивается в денежной форме.
Специалист говорит, что в соответствии с Земельным кодексом в коммунальной собственности находятся:
- все земли в пределах населенных пунктов, кроме земельных участков частной и государственной собственности;
- земельные участки, на которых расположены здания, сооружения, другие объекты недвижимого имущества коммунальной собственности независимо от места их расположения;
- земли и земельные участки за пределами населенных пунктов, переданные или перешедшие в коммунальную собственность из земель государственной собственности в соответствии с законом.
Размер арендной платы за земельные участки коммунальной собственности определен Налоговым кодексом. По общему правилу, годовой размер арендного платежа не может быть меньше размера земельного налога:
- для земельных участков, нормативную денежную оценку которых проведено, - в размере не более 3 процентов их нормативной денежной оценки, для земель общего пользования - не более 1 процента их нормативной денежной оценки, для сельскохозяйственных угодий - не менее 0,3 процента и не более 1 процента их нормативной денежной оценки;
- для земельных участков, нормативную денежную оценку которых не проведено, - в размере не более 5 процентов нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или по области, для сельскохозяйственных угодий - не менее 0,3 процента и не более 5 процентов нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или по области.
Годовой платеж за аренду земельного участка коммунальной собственности не может превышать 12 процентов нормативной денежной оценки (исключением из этого правила является определение арендатора на конкурентных началах, в таком случае размер может быть увеличен). Налоговый кодекс устанавливает также исключения для отдельных земельных участков и субъектов.
Таким образом, по словам юриста, конкретный размер арендной платы за земельный участок коммунальной собственности определяется в соответствии с нормативной денежной оценкой земельного участка (определенной в выписке из нормативной денежной оценки, предоставляемой государственным органом по земельным ресурсам и который можно получить через портал ДІЯ или ЦНАП) в виде определенного процента от нее.
Конкретный процент определяется в определенных Налоговым кодексом предельных пределах по решению городского, поселкового или сельского совета, который и принимает решение о передаче земельного участка в аренду, и фиксируется в договоре аренды земли,
– добавляет Артем Рипенко.
Обратите внимание! При этом, в отдельных территориальных общинах советами принято решение, что четко привязывают тот или иной процент к виду использования земельного участка (например, производство - 3% от нормативной оценки, торговля - 5% и т.д.), но принятие таких решений не предусмотрено законодательством.
Какова стоимость присвоения кадастровый номер участку в октябре 2025 года?
Присвоение кадастрового номера земельному участку не предусматривает формальной платы, но требует соответствующей документации по землеустройству.
Стоимость документации для присвоения номера может варьироваться от нескольких тысяч до сотен тысяч гривен, в зависимости от площади, региона и выбранного землеустроителя.