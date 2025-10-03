Закон в Украине позволяет как физическим, так и юридическим лицам брать в аренду земли, находящиеся в коммунальной собственности. Впрочем, иногда перед арендаторами встает вопрос о размере платы.

Какой размер арендной платы?

Юрист Артем Рипенко в комментарии 24 Канала рассказал, что земельные участки из коммунальных земель могут находиться в аренде юридических и физических лиц. Арендная плата уплачивается в денежной форме.

Специалист говорит, что в соответствии с Земельным кодексом в коммунальной собственности находятся:

все земли в пределах населенных пунктов, кроме земельных участков частной и государственной собственности;

земельные участки, на которых расположены здания, сооружения, другие объекты недвижимого имущества коммунальной собственности независимо от места их расположения;

земли и земельные участки за пределами населенных пунктов, переданные или перешедшие в коммунальную собственность из земель государственной собственности в соответствии с законом.

Размер арендной платы за земельные участки коммунальной собственности определен Налоговым кодексом. По общему правилу, годовой размер арендного платежа не может быть меньше размера земельного налога:

для земельных участков, нормативную денежную оценку которых проведено, - в размере не более 3 процентов их нормативной денежной оценки, для земель общего пользования - не более 1 процента их нормативной денежной оценки, для сельскохозяйственных угодий - не менее 0,3 процента и не более 1 процента их нормативной денежной оценки;

для земельных участков, нормативную денежную оценку которых не проведено, - в размере не более 5 процентов нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или по области, для сельскохозяйственных угодий - не менее 0,3 процента и не более 5 процентов нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или по области.

Артем Рипенко Партнер, руководитель судебно-экспертной и земельно-правовой практики Юридической Компании "Де-Юре", адвокат Годовой платеж за аренду земельного участка коммунальной собственности не может превышать 12 процентов нормативной денежной оценки (исключением из этого правила является определение арендатора на конкурентных началах, в таком случае размер может быть увеличен). Налоговый кодекс устанавливает также исключения для отдельных земельных участков и субъектов.

Таким образом, по словам юриста, конкретный размер арендной платы за земельный участок коммунальной собственности определяется в соответствии с нормативной денежной оценкой земельного участка (определенной в выписке из нормативной денежной оценки, предоставляемой государственным органом по земельным ресурсам и который можно получить через портал ДІЯ или ЦНАП) в виде определенного процента от нее.

Конкретный процент определяется в определенных Налоговым кодексом предельных пределах по решению городского, поселкового или сельского совета, который и принимает решение о передаче земельного участка в аренду, и фиксируется в договоре аренды земли,

– добавляет Артем Рипенко.

Обратите внимание! При этом, в отдельных территориальных общинах советами принято решение, что четко привязывают тот или иной процент к виду использования земельного участка (например, производство - 3% от нормативной оценки, торговля - 5% и т.д.), но принятие таких решений не предусмотрено законодательством.

