Как определить размер ставки арендной платы за землю

Арендная плата и ее размер является одним из основных факторов, который интересует потенциального арендодателя земельного участка. Соответственно, именно арендную плату стороны договора аренды согласовывают в первую очередь.

Каким образом устанавливается размер арендной платы

Максимальный и минимальный размер арендной платы зависит от типа земель, поскольку процедура установления и уплаты арендной платы за государственную или коммунальную землю законодательно гораздо больше урегулирована, чем аренда частных земель, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

Читайте также Кто в Украине может взять землю сельхозназначения в аренду

Арендная плата за участки частной собственности Законодательство Украины не устанавливает ограничений при определении размера и условий уплаты арендной платы за пользование частной землей сельхозназначения.

В то же время статьей 21 Закона "Об аренде земли" предусмотрено, что размер, форма и сроки внесения арендной платы за землю устанавливаются по соглашению сторон в договоре аренды земли. Впрочем, определенное время минимальный размер платы за аренду земельных участков сельхозназначения и земельных долей (паев) был дискуссионным.

Обратите внимание! Это связано с Указом Президента №92/2002 "О дополнительных мерах по социальной защите крестьян - собственников земельных участков и земельных долей (паев)" в котором указано, что вводится плата за аренду земельных участков сельхозназначения, земельных долей (паев) в размере не менее 3%, определенной в соответствии с законодательством, стоимости земельного участка.

Какие предельные размеры платы за участки

Сейчас не предусмотрено предельных размеров платы за аренду частных земельных участков сельхозназначения. Так же как не закреплены и любые другие количественные показатели (критерии) при определении размера арендной платы за пользование такими землями.

Арендная плата за участки коммунальной/государственной собственности Правовая природа арендной платы за нечастную землю как обязательного и безусловного платежа в местный бюджет обусловливает необходимость соблюдения сторонами целого ряда императивных законодательных норм. Прежде всего стороны ограничены минимальными и максимальными предельными значениями арендной платы.

Каким должен быть максимальный размер платы

Сейчас годовой размер арендной платы не может быть меньше размера земельного налога, установленного для соответствующей категории земельных участков на соответствующей территории, и не может превышать 12% нормативной денежной оценки земельного участка (для пастбищ в населенных пунктах, которым предоставлен статус горных – не может превышать размера земельного налога).

Важно! Кроме предельных значений размера арендной платы за государственную и коммунальную землю, при его определении стороны "привязаны" также к нормативной денежной оценке земельного участка, который будет передаваться в аренду.

Для определения размера налога и арендной платы используется нормативная денежная оценка земельных участков. В свою же очередь для частных земель арендная плата может устанавливаться как процент от НДО, так и в фиксированном виде.

Итак, в случае аренды государственного или коммунального участка размер арендной платы регулируются императивными нормами НКУ, а что касается частных земель, то пока не предусмотрено предельных размеров арендной платы.