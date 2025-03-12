Кому можно арендовать сельхозземлю в Украине

Арендовать землю сельхозназначения могут физические и юридические лица, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Граждане имеют право использовать землю для садоводства, огородничества, ведения фермерского хозяйства или товарного сельскохозяйственного производства.

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Львиная доля арендаторов – это коллективные сельскохозяйственные предприятия, которые арендуют землю для товарного сельскохозяйственного производства. Часто такие предприятия объединяются в союзы.

Важно! Сельскохозяйственные научно-исследовательские учреждения и учебные заведения используют земельные участки для обучения и исследования. Несельскохозяйственные предприятия и объединения граждан арендуют землю для подсобного сельского хозяйства. Оптовые рынки размещают здесь свою инфраструктуру.

Арендаторы приобретают право владения земельным участком после подписания договора аренды. Факт передачи земли в аренду фиксируется в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Такой участок предоставляется в пользование вместе с насаждениями и зданиями, которые расположены на нем.

Обратите внимание! Арендаторы и субарендаторы могут передавать землю в пользование третьим лицам, при условии сохранения целевого назначения ее использования.