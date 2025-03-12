Кому можна орендувати сільгоспземлю в Україні

Орендувати землю сільгосппризначення можуть фізичні та юридичні особи, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Громадяни мають право використовувати землю для садівництва, городництва, ведення фермерського господарства чи товарного сільськогосподарського виробництва.

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Левова частка орендарів – це колективні сільськогосподарські підприємства, які орендують землю для товарного сільськогосподарського виробництва. Часто такі підприємства об'єднуються в спілки.

Важливо! Сільськогосподарські науково-дослідні установи та навчальні заклади використовують земельні ділянки для навчання та дослідження. Несільськогосподарські підприємства та об'єднання громадян орендують землю для підсобного сільського господарства. Гуртові ринки розміщують тут свою інфраструктуру.

Орендарі набувають право володіння земельною ділянкою після підписання договору оренди. Факт передачі землі в оренду фіксується в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Така ділянка надається в користування разом із насадженнями та будівлями, які розташовані на ній.

Зверніть увагу! Орендарі та суборендарі можуть передавати землю в користування третім особам, за умови збереження цільового призначення її використання.