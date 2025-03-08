Що треба знати при виплаті оренди неповнолітньому

Перед виплатою орендної плати за землю, орендар має з'ясувати кілька моментів, передає 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Перш за все потрібно виходити з того, скільки років дитині – власникові земельної ділянки.

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Якщо вік дитини:

до 14 років , орендну плату повинні отримувати його батьки або інші законні представники;

, орендну плату повинні отримувати його батьки або інші законні представники; від 14 до 18 років, він може самостійно її отримувати, але для цього потрібна згода його батьків (у разі їх відсутності – законних представників).

Яка цивільна дієздатність особи, що не досягла 14 років

Діти віком до 14 років вважаються малолітніми особами і мають часткову цивільну дієздатність. Вони самостійно можуть здійснювати дрібні побутові операції, а також реалізовувати немайнові права на результати інтелектуальної діяльності, що охороняються законом. Набуття цивільних прав та обов'язків дитиною здійснюється через її законних представників.

Законними представниками є:

батьки,

усиновлювачі,

опікуни,

піклувальники,

інші встановлені законом особи, які мають повну цивільну дієздатність.

Важливо! Договір оренди земельної ділянки від імені малолітньої дитини укладають її законні представники. Проте стороною договору оренди землі буде саме дитина, а не її батьки (представники). Якщо правочин, здійснений малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності, не схвалений законними представниками, він уважається нікчемним (визнання його недійсним судом не потрібне). Проте, якщо судом буде встановлено, що правочин був здійснений на користь малолітньої дитини, суд може визнати його дійсним.

Як виплачується орендна плата дітям віком до 14 років

Орендну плату за дитину віком до 14 років має отримувати один з його батьків або законний представник. Як варіант, батько (представник) може звернутися до банківської установи і відкрити рахунок на ім'я дитини.

У такому разі орендна плата перераховуватиметься безпосередньо на рахунок дитини (реквізити рахунка слід зазначити в договорі або додатковій угоді до нього).

Як виплачується орендна плата дітям віком від 14 до 18 років

Неповнолітня дитина може самостійно (за згодою батьків, представника):

або відкрити банківський рахунок та отримувати на нього орендну плату;

або отримувати орендну плату безпосередньо в касі підприємства.

У такому разі необхідно отримати письмову згоду батьків (представника) у довільній формі. Також відкрити банківський рахунок на ім'я неповнолітньої дитини або отримувати гроші в касі за неї може один з його батьків (представник).