По 350 гривен за килограмм: как фермер из Черкасской области зарабатывает на необычном овоще

Фермер из Черкасской области выращивает нетрадиционный овощ и зарабатывает на нем по 350 гривен за килограмм. Однако другие хозяева ставят на продукт еще более высокую цену.

Какой овощ стоит по 350 гривен?

О том, как правильно выращивать растение, говорится на ресурсе kurkul.com.

Черкасский фермер Павел Булгаков выращивает 2 гибрида артишока – Лорка и Тупак. Фермер говорит, что лучше всего выращивать овощ не из семян, а из рассады. Так более вероятно, что будет хороший урожай.

В частности хозяин рассказывает, что растение требует пространства. Важно, что технический минимум междурядья был 1,6 метра.

Заметьте! Если на участке есть капельное орошение с расстоянием между эмиттерами 50 сантиметров, междурядья можно сократить до 1,2 метра.

В то же время для урожайности – лучше не сажать других растений рядом.

Рядом ничего не сажают, ведь артишок подавит соседей и сам даст меньшую урожайность,

– посоветовал фермер.

Важно также заботиться, чтобы заразиха (самый опасный из вредителей артишока) не уничтожил рассаду растения. Чтобы бороться с вредителями есть проверенные методы. Например, ловушка из банки, или ямка 50 на 50 сантиметров со свежим навозом (ее надо заготовить с осени). Затем зимой при морозах яму выворачивают и уничтожают всю популяцию.

Относительно цены, как оказалось, артишоки – дорогостоящий продукт. За килограмм овоща фермер зарабатывал по 350 гривен.

В сезон я продавал артишок по 350 гривен/килограмм, но были хозяйства, что продавали дороже. Если хорошо подкормить куст органикой, можно собрать более 2 килограммов плодов с куста,

– объяснил Павел Булгаков.

Он добавил, что даже 1 килограмм с куста на приусадебном участке полностью покроет расходы на саженцы, выращивание и заработок.

Что нужно знать об артишоках?

Хозяин говорит, что плодоножки растения могут принести отдельную выгоду. Есть покупатели, которые только их и ищут. Поэтому, если продать свежий плод не получится – это не проблема.

В частности потому, что во время цветения артишок превращается в декоративное растение. Такие цветы покупают флористы.

Продукция найдет покупателя в любом формате,

– подчеркнул фермер.

В частности на ресурсе "Общество крафта" говорится о пользе продукта. Оказывается, овощ богат клетчаткой, антиоксиданты и соединения, которые стимулируют пищеварение. В частности он поддерживает работу печени и микрофлору и очищает сосуды. А благодаря смоковым качествам – это еще и популярный продукт для ряда блюд, которых не сложно приготовить.

