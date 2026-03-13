По 350 гривен за килограмм: как фермер из Черкасской области зарабатывает на необычном овоще
Фермер из Черкасской области выращивает нетрадиционный овощ и зарабатывает на нем по 350 гривен за килограмм. Однако другие хозяева ставят на продукт еще более высокую цену.
Какой овощ стоит по 350 гривен?
Черкасский фермер Павел Булгаков выращивает 2 гибрида артишока – Лорка и Тупак. Фермер говорит, что лучше всего выращивать овощ не из семян, а из рассады. Так более вероятно, что будет хороший урожай.
В частности хозяин рассказывает, что растение требует пространства. Важно, что технический минимум междурядья был 1,6 метра.
Заметьте! Если на участке есть капельное орошение с расстоянием между эмиттерами 50 сантиметров, междурядья можно сократить до 1,2 метра.
В то же время для урожайности – лучше не сажать других растений рядом.
Рядом ничего не сажают, ведь артишок подавит соседей и сам даст меньшую урожайность,
– посоветовал фермер.
Важно также заботиться, чтобы заразиха (самый опасный из вредителей артишока) не уничтожил рассаду растения. Чтобы бороться с вредителями есть проверенные методы. Например, ловушка из банки, или ямка 50 на 50 сантиметров со свежим навозом (ее надо заготовить с осени). Затем зимой при морозах яму выворачивают и уничтожают всю популяцию.
Относительно цены, как оказалось, артишоки – дорогостоящий продукт. За килограмм овоща фермер зарабатывал по 350 гривен.
В сезон я продавал артишок по 350 гривен/килограмм, но были хозяйства, что продавали дороже. Если хорошо подкормить куст органикой, можно собрать более 2 килограммов плодов с куста,
– объяснил Павел Булгаков.
Он добавил, что даже 1 килограмм с куста на приусадебном участке полностью покроет расходы на саженцы, выращивание и заработок.
Что нужно знать об артишоках?
Хозяин говорит, что плодоножки растения могут принести отдельную выгоду. Есть покупатели, которые только их и ищут. Поэтому, если продать свежий плод не получится – это не проблема.
В частности потому, что во время цветения артишок превращается в декоративное растение. Такие цветы покупают флористы.
Продукция найдет покупателя в любом формате,
– подчеркнул фермер.
В частности на ресурсе "Общество крафта" говорится о пользе продукта. Оказывается, овощ богат клетчаткой, антиоксиданты и соединения, которые стимулируют пищеварение. В частности он поддерживает работу печени и микрофлору и очищает сосуды. А благодаря смоковым качествам – это еще и популярный продукт для ряда блюд, которых не сложно приготовить.
