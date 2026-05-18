Мыши атакуют поля: Австралия экстренно спасает урожай от масштабного нашествия грызунов

Австралия прибегла к чрезвычайным мерам из-за резкого роста популяции мышей в зерновых регионах. Власти разрешили использование мощного яда, чтобы не допустить масштабных потерь урожая.

Мышиное нашествие угрожает посевной кампании

Австралийские власти выдали экстренное разрешение на ограниченное использование усиленной приманки на основе фосфида цинка для борьбы с мышами, сообщает Bloomberg. Решение приняли после обращения ведущей зерновой ассоциации страны, которая сообщила о критическом росте численности грызунов на старте посевной кампании.

Разрешение вступило в силу 12 мая и позволяет применять приманку двойной концентрации. Регулятор агрохимической продукции отметил, что речь идет именно о временной мере для сдерживания распространения вредителей.

Проблема уже охватила несколько сельскохозяйственных регионов, где мыши массово повреждают молодые посевы и наносят все больший ущерб фермерам.

Грызуны уничтожают зерно, технику и заставляют пересевать поля

Экономические потери от мышиных нашествий могут быть масштабными. Грызуны поедают всходы, загрязняют зерно в хранилищах и повреждают оборудование, перегрызая кабели и другую инфраструктуру.

Ученые напоминают, что предыдущее масштабное нашествие в 2021 году стоило только штату Новый Южный Уэльс более 600 миллионов австралийских долларов.

Проблему подтверждают и полевые наблюдения. Еще в марте высокий уровень заражения мышами зафиксировали в Южной Австралии и отдельных районах Западной Австралии. Местные медиа показывали кадры, где грызуны заполоняют поля, поедают урожай и накапливаются в зерновых контейнерах.

Основатель Grain Producers Australia Эндрю Вайдеман отметил, что больше всего от мышей страдают посевы рапса и ячменя. По его словам, некоторым хозяйствам в Западной Австралии уже пришлось пересевать поля из-за повреждений. "Мыши даже карабкаются по стеблям пшеницы и отгрызают колос", – объяснил он, подчеркивая необходимость быстрого реагирования.

Фермеры работают под двойным давлением

Нашествие грызунов стало дополнительным ударом для австралийского агросектора, который уже испытывает последствия подорожания удобрений и топлива из-за геополитической напряженности, а также риски будущего климатического явления Эль-Ниньо.

Австралия остается одним из крупнейших мировых экспортеров зерна, поставляя миллионы тонн пшеницы и рапса в страны Азии, Ближнего Востока и Китая. Именно поэтому любые проблемы с урожаем могут влиять не только на внутренний рынок, но и на международную торговлю.

В то же время власти напоминают, что разрешение на использование сильнодействующей приманки будет действовать только до 15 декабря. Из-за высокой токсичности для птиц и млекопитающих применение препарата будет оставаться под строгим контролем.

USDA ухудшило прогноз по пшенице: рынок США ждет рост цен

Фермеры США и без нашествия мышей вынуждены ждать падения производства зерновых в этом году.

USDA прогнозирует снижение мирового производства пшеницы до 819,06 миллиона тонн в сезоне 2026/27, что может повысить мировые цены на зерно.

Также ожидается сокращение мирового производства кукурузы до 1,295 миллиарда тонн, в частности в США, тогда как в Китае прогнозируется увеличение урожая.

В то же время ключевым фактором для рынка будет оставаться погода летом, которая может существенно повлиять на будущий урожай в мире.