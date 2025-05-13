Бананы под угрозой: изменения климата могут создать дефицит фрукта

Изменения климата, которые происходят по всему миру уже повлияли на многие популярные культуры. По мнению исследователей за какао, оливками и другими культурами пришла также очередь бананов почувствовать разрушительное влияние климатических изменений.

Изменения климата убивают банановые плантации

Климатический кризис ставит под угрозу бананы, которые являются самым популярным фруктом на планете, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Недавно проведенное исследование утверждает, что четвертая по значимости продовольственная культура в мире находится под серьезной угрозой.

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Дело в том, что страны Латинской Америки и Карибского бассейна страдают от затяжных климатических потрясений. Это может лишить человечество любимого фрукта: к 2080 году около 66% земель, на которых сейчас выращивают бананы в Латинской Америке и странах Карибского региона, могут стать непригодными для этого.

Обратите внимание! Согласно докладу благотворительной организации Christian Aid, рост температуры, увеличение количества стихийных бедствий и распространение вредителей наносят серьезный ущерб странам странам-экспортерам бананов – таким как Гватемала, Коста-Рика и Колумбия.

Банан – одна из важнейших культур

Исследователи утверждают, что банан – не только самый употребляемый фрукт в мире, но и одна из важнейших продовольственных культур, уступающая лишь пшенице, рису и кукурузе. Более 400 миллионов людей получают от них значительную часть ежедневной нормы калорий – от 15% до 27%.

При этом 80% мирового бананового экспорта приходится именно на Латинскую Америку и Карибский регион – один из самых уязвимых к климатическим катаклизмам. Парадокс в том, что выращивание бананов находится под угрозой из-за климатического кризиса, спровоцированного странами, которые практически не занимаются их выращиванием.

Например, сорт бананов кавендиш, который преобладает в международной торговле, крайне чувствителен к климату. Он требует умеренного температурного диапазона (15 – 35 градусов Цельсия) и умеренного полива. Штормы могут повредить листья, лишая растение способности к фотосинтезу.

Важно! Климатические изменения также способствуют распространению опасных грибковых заболеваний. Например, черная сигатока может снижать фотосинтез у растения на 80%.