Зміни клімату вбивають бананові плантації

Кліматична криза ставить під загрозу банани, які є найпопулярнішим фруктом на планеті, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian. Нещодавно проведене дослідження стверджує, що четверта за значущістю продовольча культура у світі перебуває під серйозною загрозою.

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Річ у тім, що країни Латинської Америки і Карибського басейну страждають від затяжних кліматичних потрясінь. Це може позбавити людство найулюбленішого фрукта: до 2080 року близько 66% земель, на яких зараз вирощують банани в Латинській Америці та країнах Карибського регіону, можуть стати непридатними для цього.

Зверніть увагу! Згідно з доповіддю благодійної організації Christian Aid, зростання температури, збільшення кількості стихійних лих і поширення шкідників завдають серйозної шкоди країнам-експортерам бананів – таким як Гватемала, Коста-Ріка та Колумбія.

Банан – одна з найважливіших культур

Дослідники стверджують, що банан – не тільки найуживаніший фрукт у світі, а й одна з найважливіших продовольчих культур, що поступається лише пшениці, рису і кукурудзі. Понад 400 мільйонів людей отримують від них значну частину щоденної норми калорій – від 15% до 27%.

При цьому 80% світового бананового експорту припадає саме на Латинську Америку і Карибський регіон – один із найвразливіших до кліматичних катаклізмів. Парадокс у тому, що вирощування бананів перебуває під загрозою через кліматичну кризу, спровоковану країнами, які практично не займаються їх вирощуванням.

Наприклад, сорт бананів кавендіш, який переважає в міжнародній торгівлі, вкрай чутливий до клімату. Він вимагає помірного температурного діапазону (15 – 35 градусів Цельсія) і помірного поливу. Шторми можуть пошкодити листя, позбавляючи рослину здатності до фотосинтезу.

Важливо! Кліматичні зміни також сприяють поширенню небезпечних грибкових захворювань. Наприклад, чорна сигатока може знижувати фотосинтез у рослини на 80%.