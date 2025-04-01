Ціни на банани продовжують рости

Останні кілька тижнів березня вартість бананів, яка до цього була відносно стабільною, почала доволі швидкими темпами зростати, передає 24 Канал із посиланням на "Мінфін". Однак минулого тижня відбувся сильний стрибок цін.

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У березні середня вартість за кілограм фрукта становить 78,90 гривні, що на 13,20 гривні вище, ніж у лютому (65,70 гривні). Зростання цін на банани може бути пов'язане зі стимулюванням Дональдом Трампом суднобудування США шляхом накладення мит на китайські судна, які доставляють банани у США.

"Жорстке перезавантаження" перевезень бананів у США, судячи з усього, вдарить не лише по американських споживачах. Мільярди доларів через скорочення виробництва втратять також виробники, через що ціни на банани піднімуться ще вище у всьому світі.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на банани у великих мережах супермаркетів України: