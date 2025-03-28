Українські виробники малини "розірвали" міжнародний ринок

Аналітики стверджують, що у 2024 році сталася історична подія: Україна, яка ще десять років тому практично не експортувала заморожену малину, вперше стала світовим лідером за показником чистого експорту цієї ягоди, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Українські виробники випередили не лише Польщу, а й багаторічного лідера цього сегменту – Сербію.

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У 2024 календарному році, згідно з торгівельною статистикою, експорт замороженої малини з України сягнув рекордних 65 тисяч тонн, продемонструвавши зростання на 34% за рік. Це був значно стрімкіший приріст, ніж у будь-якого іншого великого експортера. Загалом за останні три сезони обсяги експорту замороженої малини з України зросли більш ніж удвічі, тоді як Сербія зберегла свої показники на попередньому рівні, а Польща скоротила експорт на 24%.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що Україна імпортує лише незначні обсяги малини, на відміну від Сербії та особливо Польщі, які активно закуповують її за кордоном. У польському експорті частка імпортованої малини вже перевищує 52%, причому основний обсяг Польща закуповує саме в Україні. Фактично майже половина замороженої малини, яку експортує Польща, має українське походження. Саме доступна українська малина дозволяє цій країні утримувати позиції серед лідерів світового ринку.

Якщо аналізувати чисті обсяги експорту, Україна постачає на зовнішні ринки 65 тисяч тонн замороженої малини, тоді як Польща – лише близько 16 тисяч тонн. Таким чином, у 2024 році Україна експортувала вчетверо більше замороженої малини, ніж Польща!

Цікаво! За загальним обсягом експорту замороженої малини Україна все ще незначно поступається Сербії. У 2024 році Сербія експортувала 67,7 тисячі тонн малини, тоді як Україна – 65,1 тисячі тонн. Проте Сербія імпортувала 4,7 тисячі тонн для подальшого реекспорту, що знизило її чистий експорт до 63 тисяч тонн – на 2 тисячі тонн менше, ніж в України.

Що дасть виробникам лідерство на ринку малини

Економіст інвестиційного департаменту ФАО Андрій Ярмак говорить, що ключовим кроком до закріплення світового лідерства України в експорті замороженої малини стане подальша диверсифікація ринків збуту.

Для цього українським експортерам необхідно підвищувати якість малини та інвестувати в її доробку та маркетинг, що сприятиме зростанню середньої експортної ціни. Вищі доходи від експорту можна буде спрямовувати на вдосконалення продукції, підвищення її якості та розширення обсягів виробництва. Наразі багато українських виробників заморожених ягід експортують до Польщі фактично сировину, яку польські переробники сортують, пакують і реекспортують, залишаючи додану вартість у своїй країні,

– зазначає експерт.

Процес диверсифікації експорту замороженої малини з України вже активно триває. Примітно, що значну роль у цьому відіграла саме Польща. Фермерські протести проти імпорту малини та іншої сільськогосподарської продукції змусили українських експортерів шукати нові ринки збуту, які виявилися значно прибутковішими, ніж польський. Додатковий дохід українських виробників малини було реінвестовано у розширення виробництва та перероблювання в Україні, що прискорило сходження України на світовий олімп малинового експорту.

Куди експортує малину Україна

У період з 2022 по 2024 роки частка Польщі в експорті української малини скоротилася з 63% до 35%. Натомість частка Німеччини, Чехії, Австрії та Франції – ключових ринків збуту для польських експортерів – у прямому експорті з України більш ніж подвоїлася, досягнувши 48%. Україна активно перебирає ринкову частку в Польщі, що стало можливим завдяки підвищенню якості продукції та рівня її перероблювання.

За останні три роки експорт замороженої малини з України до Німеччини зріс у 4,5 раза, до Чехії – у 4,2 раза, до Австрії – у 33 рази, а до Франції – удвічі. У 2024 році Україна також вперше експортувала понад 2 тисячі тонн малини до Бельгії, Італії та Литви.

Важливо! Крім того, Україна стрімко нарощує експорт замороженої малини до Канади та США – ринків, які пропонують значно вищі ціни, ніж країни Євросоюзу. Ще три роки тому Україна не постачала продукцію до цих країн, а нині нерідко випереджає там польських конкурентів за обсягами експорту.

Серед незвичних напрямків експорту замороженої малини варто відзначити перші комерційні поставки української продукції до Аргентини та Саудівської Аравії. З огляду на високі ціни на малину в попередньому сезоні, аналітики прогнозують, що у 2025 році та в сезоні 2025/26 Україна оновить рекорди експорту малини й зміцнить своє лідерство. Зокрема, вже у 2025 році Україна може обійти Сербію також і за загальним обсягом експорту замороженої малини.