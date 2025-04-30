Могут ли не дать бесплатный участок в Украине

Большинство граждан Украины имеют право получить в пользование бесплатный земельный участок определенного назначения. Однако бывают также случаи, когда государственные органы могут отказать в предоставлении земли.

Кому могут отказать в получении земли

Каждый украинец, достигший совершеннолетия, может приватизировать бесплатно до 2,28 гектара земли, передает 24 Канал со ссылкой на Земельный Кодекс Украины. Землю, которую вы получите, впоследствии можно будет продать по вашему желанию.

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Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших имеют право на первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества. Однако землю выделяют только если лицо ранее не воспользовалось правом на приватизацию земли соответствующего целевого назначения.

Важно! Во время военного положения в Украине бесплатная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставления разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи, разработки такой документации запрещается. Процедура получения земли возможна только после окончания военного положения.

Государственный кадастровый регистратор в срок, не превышающий 14 рабочих дней со дня принятия заявления о внесении сведений (изменений в них) в Государственный земельный кадастр рассматривает представленные документы. По результатам проверки Государственный кадастровый регистратор вносит сведения (изменения в них) в Государственный земельный кадастр или принимает решение об отказе во внесении таких сведений с указанием оснований отказа.

Основания для отказа: