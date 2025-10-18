В Великобритании прямо на парковке воры ограбили грузовик, который перевозил вина украинского производства. Воры похитили всю партию, в которую входили вина нескольких украинских производителей.

Воры похитили 12 поддонов вина

В Великобритании неизвестные ограбили грузовик, который вез из Украины 12 поддонов вина для Ukrainian Wine Company UK, сообщает 24 Канал со ссылкой на Harpers. Ограбление произошло в ночь на 13 октября на парковке с видеонаблюдением во время перевозки груза из Дувра в Лондон.

Воры похитили пять поддонов, среди которых – игристые вина Kolonist, Grande Vallee и Chateau Chizay.

Они точно проверяли, что забирают. Знали, что делают, и что имеют на это время,

– рассказала бренд-амбассадор компании Сера Карамшук.

Несмотря на наличие записей с камер, лондонская полиция отказалась расследовать инцидент, сославшись на недостаток доказательств. Место преступления правоохранители не посетили.

Потеря является ощутимой для компании

В Ukrainian Wine Company UK отметили, что потери для молодой компании являются серьезными. "Наш грузовик доставки ограбили в Лондоне, и почти половину наших украинских вин украли. Для нас эта потеря огромная, потому что мы возим ручной труд малых семейных виноделен", – говорится в заявлении компании в Instagram.

Генеральный директор Ukrainian Wine Company UK Светлана Цыбак заявила, что шокирована событием: "Я работаю в этой области с 2008 года и впервые сталкиваюсь с чем-то подобным. И где? В Великобритании. Самое большое разочарование – это не деньги, а потерянные усилия наших производителей".

Винный эксперт Анна Евгения Янченко сообщила, что было похищено более 3 тысяч бутылок украинского вина. "Говорят, в Великобритании такие кражи – это константа, которая никого не смущает", – отметила она, шутя, что ворам придется учиться разбираться в винах из Одесской области и Закарпатья.

Обратите внимание! Компания призвала украинцев в Британии сообщать о подозрительной продаже вина: "Если видите украинские вина по слишком привлекательным ценам или в странных местах – дайте нам знать. Вместе мы сможем защитить честный бизнес".

