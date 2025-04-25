Европейские вина содержат химикаты, которые не распадаются

Бутылка вина в Европе может содержать токсичные химические вещества, которые не распадаются естественным путем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico. Виноделы активно используют различные пестициды.

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В издании отмечают, что новое исследование выявило в европейских винах широко распространенное загрязнение трифторуксусной кислотой (TFA) – устойчивым побочным продуктом PFAS, группы промышленных химикатов. Ни одно из вин, произведенных за последние несколько лет в 10 странах ЕС, не оказалось чистым. В некоторых бутылках было обнаружено содержание веществ, в 100 раз превышающее уровень, который обычно измеряют в питьевой воде.

Обратите внимание! Виноделие является одним из самых интенсивных потребителей пестицидов в европейском сельском хозяйстве, особенно фунгицидов, что делает виноградники вероятным центром накопления химических веществ. Виноград особенно уязвим к грибковым заболеваниям, что требует частого опрыскивания в течение всего вегетационного периода, в том числе с использованием некоторых продуктов, содержащих соединения PFAS.

Уровень загрязнения вина постоянно растет

Исследователи обнаружили, что если в винах, собранных до 1988 года, TFA обнаружить было невозможно, то с тех пор уровень загрязнения неуклонно растет, достигая 320 микрограммов на литр в бутылках трех последних урожаев, что более чем в 3 000 раз превышает установленную ЕС предел содержания остатков пестицидов в грунтовых водах.

Это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Массовое накопление TFA в растениях означает, что мы, вероятно, потребляем гораздо больше "вечных химикатов" через пищу, чем предполагалось ранее,

– сказал Гельмут Буртшер-Шаден из австрийской неправительственной организации Global 2000, который возглавил исследование.

Важно! Всего проанализировали 49 вин как обычные, так и органические. Хотя в органических винах концентрация TFA была ниже, но ни одно из них не было чистым. Особенно высокие показатели в винах из Австрии.