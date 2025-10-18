У Британії викрали 3000 пляшок українського вина: поліція відмовилась розслідувати
- У Великій Британії пограбували вантажівку з українським вином, викрадено п'ять піддонів, включаючи ігристі вина.
- Лондонська поліція відмовилася розслідувати подію через відсутність доказів, попри наявність записів з камер спостереження.
У Великій Британії прямо на паркувальному майданчику злодії пограбували вантажівку, яка перевозила вина українського виробництва. Злодії викрали всю партію, в яку входили вина декількох українських виробників.
Злодії викрали 12 піддонів вина
У Великій Британії невідомі пограбували вантажівку, яка везла з України 12 піддонів вина для Ukrainian Wine Company UK, повідомляє 24 Канал із посиланням на Harpers. Пограбування сталося в ніч на 13 жовтня на парковці з відеоспостереженням під час перевезення вантажу з Дувра до Лондона.
Злодії викрали п'ять піддонів, серед яких – ігристі вина Kolonist, Grande Vallee та Chateau Chizay.
Вони точно перевіряли, що забирають. Знали, що роблять, і що мають на це час,
– розповіла бренд-амбасадор компанії Сера Карамшук.
Попри наявність записів із камер, лондонська поліція відмовилась розслідувати інцидент, пославшись на нестачу доказів. Місце злочину правоохоронці не відвідали.
Втрата є відчутною для компанії
У Ukrainian Wine Company UK зазначили, що втрати для молодої компанії є серйозними. "Нашу вантажівку доставки пограбували в Лондоні, і майже половину наших українських вин вкрали. Для нас ця втрата величезна, бо ми возимо ручну працю малих сімейних виноробень", – йдеться у заяві компанії в Instagram.
Генеральна директорка Ukrainian Wine Company UK Світлана Цибак заявила, що шокована подією: "Я працюю в цій галузі з 2008 року і вперше стикаюся з чимось подібним. І де? У Великій Британії. Найбільше розчарування – це не гроші, а втрачені зусилля наших виробників".
Винна експертка Анна Євгенія Янченко повідомила, що було викрадено понад 3 тисячі пляшок українського вина. "Кажуть, у Великій Британії такі крадіжки – це константа, яка нікого не бентежить", – зазначила вона, жартуючи, що злодіям доведеться вчитися розбиратися у винах з Одещини та Закарпаття.
Зверніть увагу! Компанія закликала українців у Британії повідомляти про підозрілий продаж вина: "Якщо бачите українські вина за надто привабливими цінами або в дивних місцях – дайте нам знати. Разом ми зможемо захистити чесний бізнес".
