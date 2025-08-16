В теории аграрии могут получить бронирование. Однако на практике это довольно сложная процедура. Ведь предприятие, где они работают, должно получить статус критически важного.

Как аграрию получить бронь?

Также стоит учитывать нюансы со сроком действия этого бронирования

Дмитрий Франчук Юрист В зависимости от региона и типа хозяйства, аграрии могут подать в ТЦК (военкомат) ходатайство об отсрочке на время посевной или жатвы. Для этого нужны документы, подтверждающие их занятость в сельскохозяйственных работах: справка от предприятия, трудовой договор, документы на фермерское хозяйство.

Обратите внимание! Юрист опирается на статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", где указано, что работники учреждений, организаций или предприятий, которые обеспечивают функционирование агропромышленного комплекса во время посевной или жатвы, имеют право на бронь.

Как происходит такое бронирование:

предприятию должны присвоить статус критически важного для экономики и продовольственной безопасности;

руководство предприятия должно подать документы (в частности, перечень тех, кто нуждается в бронировании) в Министерство аграрной политики (непосредственно это учреждение уже сотрудничает с Генштабом ВСУ);

далее согласовываются списки тех, кто получает бронь.

Юрист уточнил, что иногда аграрии получают бронь только на время посевной и сбора урожая. Законодательством эта ситуация прямо не закреплена.

Практика показывает, что важно решение местных военных администраций и представление соответствующих запросов со стороны сельхозпредприятий,

– уточняет Франчук.