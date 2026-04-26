Бронирование фермеров в мае 2026 года: как получить бронь и что нужно знать

В мае 2026 года механизм бронирования остается неизменным. Фермерам важно учесть не только статус аграрного предприятия, а также определенные критерии, по которым возможно подтверждение и само бронирование работников.

Как фермерам получить бронирование от мобилизации?

О том, какое основное условие для получения брони, говорится на ресурсе "Юристи.UA".

Смотрите также Цены упали до нуля: фермеры в Бельгии раздают картофель людям

Как отмечают специалисты, чтобы фермер мог получить бронирование от мобилизации, его предприятие должно быть критически важным. В частности это касается и работников аграрного предприятия, и руководителей соответствующей сферы.

Иначе наличие паев или регистрация агрария, как юридического лица не является основанием для бронирования. Это также касается отдельного создания фермерского хозяйства.

Зато как только фермерство получит статус критически важного, нужно подать документы в Министерство аграрной политики со списком работников на бронирование. Впоследствии, когда перечень лиц согласуют с Генштабом ВСУ – фермеры получат бронь.

В частности, как отмечают на ресурсе visitukraine.today, в 2026 году, чтобы агропредприятие соответствовало статусу критически важного должно быть соответствие основному виду деятельности по КВЭД. Другими словами это производство, переработка, экспорт или продажа сельскохозяйственной продукции.

Также предприятие должно придерживаться одного из критериев:

обработка сельскохозяйственных угодий в 1000 гектаров;

от 50 гектаров баланса хозяйственных насаждений;

годовой доход от 40 миллионов гривен.

Что нужно знать о земельных вопросах в 2026 году?