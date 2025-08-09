Будут ли кусаться цены для приготовления сливового варенья этим летом
- Цена приготовления сливового варенья колеблется от 343 до 459 гривен в зависимости от стоимости ингредиентов.
- Основные ингредиенты для варенья: сливы, сахар и лимоны.
Сезонные фрукты не такие дешевые, как кажется, а потому стоит учесть, что консервация в таком случае может обойтись дороже. В частности это касается и приготовления сливового варенья, за которое придется заплатить от 300 до более 400 гривен.
В какую цену обойдется приготовление сливового варенья?
24 Канал подсчитал, сколько стоит закупить продуктов для домашней консервации сливового варенья дома. И оказалось, что цена может быть как дороже, так и дешевле.
Приготовить варенье из слив, как и варенье из малины, не требует немало ингредиентов. Всего придется закупить 3 ингредиента: сливы, сахар и лимоны.
Заметьте! Для того, чтобы приготовить ориентировочно 5 литров сливового варенья понадобится до 4 килограммов слив. Сахара нужно столько же. А вот лимонов нужно не более 3 штук.
- Таким образом, если стоимость слив колеблется от 40 гривен за килограмм до 69 гривен за килограмм, то за 4 килограмма придется заплатить от 160 гривен до 276 гривен в зависимости от цены.
- За сахар надо будет заплатить 136 гривен, а вот за 3 лимона – где-то 47 гривен.
Бюджет на сливовое варенье по таким ценам обойдется в 343 гривны, или же в 459 гривен.
Кроме того, стоит учесть, что конечная стоимость за приготовление может измениться, ведь в тексте учтена именно средняя цена продуктов.