С начала октября в Украине поднялась средняя стоимость земли в лад общей тенденции роста цены с 2021 года. В этом месяце довольно сильно изменилась география цен по регионам.

Какова стоимость пая в середине октября 2025 года?

В течение прошлого, 2024 года цены на землю сельскохозяйственного назначения постоянно росли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот. Этой весной рост цен на землю возобновился после зимы, достигнув в апреле и мае сравнительно высоких значений, в начале лета было некоторое снижение цен с подъемом в августе, а сейчас же стоимость гектара продолжает падать, как и в начале месяца.

Сейчас в среднем по Украине земля стоит 65 303 гривны, а в сентябре стоимость составляла 62 011 гривен. Рост за месяц составил более 3000 гривен. В мае 2025 года средняя стоимость гектара земли в Украине составляла 61 315 гривен. Земля продолжает оставаться дорогой. В начале года средняя цена на землю составляла 54 642 гривны.

В какой области Украины земля больше всего подорожала?

Средняя стоимость земли по Украине определяется Земельным кодексом и цена ее выросла, при этом первая тройка лидеров цен несколько. В середине октября самая высокая средняя цена на землю в Ивано-Франковской области (388 651 гривна за гектар). На втором месте Киевская область (159 174 гривны за гектар). Третья по стоимости земли Тернопольская область с ценой 141 752 гривны за гектар.

Обратите внимание! Самая дешевая земля сейчас в Запорожской области – 30 252 гривен за гектар. Немного дороже гектар земли стоит в Днепропетровской (36 109 гривен) и Херсонской (36 215 гривен) областях.

