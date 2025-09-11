Яблоко продолжает дешеветь: сколько стоит килограмм в супермаркетах Украины
В Украине продолжают дорожать ранние яблоки нового урожая. В 2025 году этот фрукт на украинских рынках продается намного дороже, чем в прошлом году.
Сколько сейчас стоят яблоки в супермаркетах?
Этот год для украинских садоводов, в том числе и тех, кто выращивает яблоки выдался довольно проблемным из-за весенних заморозков, уничтоживших значительные объемы урожая фруктов, передает 24 Канал. Это отразилось и на стоимости продукции, однако сейчас сложилась довольно благоприятная ситуация на рынке, из-за чего яблоко и дальше продолжает дешеветь.
В прошлом, 2024 году в сентябре стоимость яблок также падала благодаря массовой уборке нового урожая. Однако тогдашние цены значительно отличались в меньшую сторону по сравнению с нынешними. В сентябре 2024 года средняя стоимость яблок составляла 26,32 гривны за килограмм. Сейчас же килограмм яблок в среднем стоит 51,24 гривны за килограмм.
Журналисты 24 Канала исследовали цены на яблоки в популярных супермаркетах Украины:
Яблоки, 1 килограмм
- Metro 36,30 гривны;
- Novus 36,99 гривны;
- Megamarket 73,90 гривны;
- АТБ 34,95 гривны;
- Сильпо 49,92 гривны;
- Varus 49,90 гривны.
Картофель продолжает дешеветь в супермаркетах Украины
Цены на картофель в Украине в сентябре 2025 года значительно снизились по сравнению с сентябрем 2024 года, когда они росли из-за низкого качества урожая.
В популярных супермаркетах Украины стоимость обычного картофеля снизилась до 14,70 – 18,90 гривен за килограмм, тогда как розовый картофель стоит от 25,90 до 29,99 гривен за килограмм.