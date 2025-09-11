Яблуко продовжує дешевшати: скільки коштує кілограм у супермаркетах України
В Україні продовжують дорожчати ранні яблука нового врожаю. У 2025 році цей фрукт на українських ринках продається набагато дорожче, ніж минулого року.
Скільки наразі коштують яблука у супермаркетах?
Цей рік для українських садівників, у тому числі й тих, хто вирощує яблука видався доволі проблемним через весняні заморозки, що знищили значні об'єми врожаю фруктів, передає 24 Канал. Це відобразилося і на вартості продукції, однак наразі склалася доволі сприятлива ситуація на ринку, через що яблуко й далі продовжує дешевшати.
Минулого, 2024 року у вересні вартість яблук також падала завдяки масовому збиранню нового врожаю. Однак тодішні ціни значно відрізнялися у менший бік порівняно з теперішніми. У вересні 2024 року середня вартість яблук складала 26,32 гривні за кілограм. Наразі ж кілограм яблук у середньому коштує 51,24 гривні за кілограм.
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на яблука у популярних супермаркетах України:
Яблука, 1 кілограм
- Metro 36,30 гривні;
- Novus 36,99 гривні;
- Megamarket 73,90 гривні;
- АТБ 34,95 гривні;
- Сільпо 49,92 гривні;
- Varus 49,90 гривні.
Картопля продовжує дешевшати у супермаркетах України
Ціни на картоплю в Україні у вересні 2025 року значно знизилися порівняно з вереснем 2024 року, коли вони зростали через низьку якість врожаю.
У популярних супермаркетах України вартість звичайної картоплі знизилася до 14,70 – 18,90 гривень за кілограм, тоді як рожева картопля коштує від 25,90 до 29,99 гривень за кілограм.