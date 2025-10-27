Картофель в Украине может еще больше подешеветь: какая стоимость в магазине
- В Украине цены на картофель снизились до примерно 16 гривен за килограмм в октябре 2025 года, тогда как год назад это было почти 28,5 гривны.
- Высокий урожай в Польше и Германии оказывает давление на украинский рынок, снижая отпускные цены до 5-9 гривен за килограмм.
Стоимость картофеля в Украине сейчас продолжает снижаться. Более высокий, чем в предыдущие годы урожай способствует дальнейшему снижению цен.
Стоимость картофеля продолжает падать
Цена картофеля для потребителей выглядит на украинском рынке довольно привлекательно, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Page. Так, в октябре 2025 года картофель стоил около 16 гривен за килограмм, тогда как в прошлом октябре – почти 28,5 гривны за килограмм.
Читайте также Огурцы продолжают стремительно дорожать: какие цены в магазинах Украины
Благодаря более высокому урожаю закупочные цены могут держаться на уровне трехлетнего минимума, что потенциально может обусловить менее заметный рост розничных цен,
– добавляет генеральный директор компании Pro-Consulting Александр Соколов.
Эксперт Всемирного банка по развитию аграрных ассоциаций и плодоовощеводства Оксана Руженкова отмечает, что цены на украинский картофель находятся под значительным давлением европейского рынка, ведь в этом году высокий урожай картофеля собрали в Польше и Германии, где установили рекорд за 30 лет.
Украинский производитель хотел бы продавать картофель по 12 гривен за килограмм (с НДС), но на рынок заходит польский картофель по 6 гривен за килограмм. Это приводит к тому, что отпускная цена по Черниговской области без НДС составляет 8 – 9 гривен, а в Волынской – порой 5 – 7 гривен,
– говорит Руженкова.
Обратите внимание! Для потребителя, по ее словам, это хорошо, а для производителя – проблема, потому что в условиях войны, дефицита кадров, стоимости топлива и логистических осложнений им нужны большие оборотные средства.
Сколько картофель стоит в супермаркете?
По данным "Минфина", стоимость килограмма картофеля в популярных сетях супермаркетов такова:
- Auchan 15,30 гривны;
- Megamarket 14,90 гривны;
- Сильпо 14,20 гривны;
- АТБ 12,75 гривны;
- Варус 15,90 гривны.
Цены на томаты продолжают активно расти: сколько стоит килограмм?
Цены на тепличные помидоры в Украине выросли на 14% за последнюю неделю, и теперь они стоят 80-90 гривен за килограмм.
В супермаркетах стоимость помидоров колеблется от 99,89 до 119,90 гривны за килограмм, в зависимости от сети.