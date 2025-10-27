Картофель в Украине может еще больше подешеветь: какая стоимость в магазине

Стоимость картофеля в Украине сейчас продолжает снижаться. Более высокий, чем в предыдущие годы урожай способствует дальнейшему снижению цен.

Стоимость картофеля продолжает падать

Цена картофеля для потребителей выглядит на украинском рынке довольно привлекательно, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Page. Так, в октябре 2025 года картофель стоил около 16 гривен за килограмм, тогда как в прошлом октябре – почти 28,5 гривны за килограмм.

Благодаря более высокому урожаю закупочные цены могут держаться на уровне трехлетнего минимума, что потенциально может обусловить менее заметный рост розничных цен,

– добавляет генеральный директор компании Pro-Consulting Александр Соколов.

Эксперт Всемирного банка по развитию аграрных ассоциаций и плодоовощеводства Оксана Руженкова отмечает, что цены на украинский картофель находятся под значительным давлением европейского рынка, ведь в этом году высокий урожай картофеля собрали в Польше и Германии, где установили рекорд за 30 лет.

Украинский производитель хотел бы продавать картофель по 12 гривен за килограмм (с НДС), но на рынок заходит польский картофель по 6 гривен за килограмм. Это приводит к тому, что отпускная цена по Черниговской области без НДС составляет 8 – 9 гривен, а в Волынской – порой 5 – 7 гривен,

– говорит Руженкова.

Обратите внимание! Для потребителя, по ее словам, это хорошо, а для производителя – проблема, потому что в условиях войны, дефицита кадров, стоимости топлива и логистических осложнений им нужны большие оборотные средства.

Сколько картофель стоит в супермаркете?

По данным "Минфина", стоимость килограмма картофеля в популярных сетях супермаркетов такова:

Auchan 15,30 гривны;

15,30 гривны; Megamarket 14,90 гривны;

14,90 гривны; Сильпо 14,20 гривны;

14,20 гривны; АТБ 12,75 гривны;

12,75 гривны; Варус 15,90 гривны.

