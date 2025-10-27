Картопля в Україні може ще більше здешевшати: яка вартість у магазині
- В Україні ціни на картоплю знизилися до приблизно 16 гривень за кілограм у жовтні 2025 року, тоді як рік тому це було майже 28,5 гривні.
- Високий врожай у Польщі та Німеччині спричиняє тиск на український ринок, знижуючи відпускні ціни до 5-9 гривень за кілограм.
Вартість картоплі в Україні наразі продовжує знижуватись. Вищий, ніж у попередні роки врожай сприяє подальшому зниженню цін.
Вартість картоплі продовжує падати
Ціна картоплі для споживачів виглядає на українському ринку доволі привабливо, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Page. Так, у жовтні 2025 року картопля коштувала близько 16 гривень за кілограм, тоді як минулого жовтня – майже 28,5 гривні за кілограм.
Завдяки вищому врожаю закупівельні ціни можуть триматися на рівні трирічного мінімуму, що потенційно може обумовити менш помітне зростання роздрібних цін,
– додає генеральний директор компанії Pro-Consulting Олександр Соколов.
Експертка Світового банку з розвитку аграрних асоціацій та плодоовочівництва Оксана Руженкова зауважує, що ціни на українську картоплю перебувають під значним тиском європейського ринку, адже цього року високий урожай картоплі зібрали у Польщі та Німеччині, де встановили рекорд за 30 років.
Український виробник хотів би продавати картоплю по 12 гривень за кілограм (із ПДВ), але на ринок заходить польська картопля по 6 гривень за кілограм. Це призводить до того, що відпускна ціна по Чернігівській області без ПДВ становить 8 – 9 гривень, а у Волинській – деколи 5 – 7 гривень,
– говорить Руженкова.
Зверніть увагу! Для споживача, за її словами, це добре, а для виробника – проблема, бо в умовах війни, дефіциту кадрів, вартості пального та логістичних ускладнень їм потрібні більші обігові кошти.
Скільки картопля коштує у супермаркеті?
За даними "Мінфіну", вартість кілограма картоплі у популярних мережах супермаркетів така:
- Auchan 15,30 гривні;
- Megamarket 14,90 гривні;
- Сільпо 14,20 гривні;
- АТБ 12,75 гривні;
- Varus 15,90 гривні.
