Яблоки подорожали втрое за год: сколько стоит килограмм в магазинах

Стоимость яблок в магазинах Украины довольно незаметно выросла почти втрое за год. Несмотря на то, что этот продукт не основной в питании украинцев, однако от его стоимости зависит цена многих других продуктов.

Как в магазинах выросли цены на яблоки за год?

Если сравнить общий уровень потребительских цен, то он в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года вырос на 14,3%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат. Однако если же взять отдельно продуктовую инфляцию, то ее рост составил 23,2%.

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Общий рост инфляции во фруктовом сегменте составил 51,7% в июне этого года по сравнению с июнем прошлого года.

Обратите внимание! Один из самых больших уровней роста цены за год показали яблоки. Если еще в июне прошлого года килограмм яблок стоил в среднем 26,90 гривны, то в июне 2025 года стоимость составила 79,49 гривны. Таким образом, подорожание составило 195,5%. Хотя, стоит отметить, что килограмм яблок, по данным Госстата, в январе этого года оценивался в 36,23 гривны.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на яблоки в популярных сетях супермаркетов Украины: