Сколько стоит килограмм куриного филе: цены в популярных супермаркетах

Стоимость курятины в последнее время только растет. Куриное филе при этом не является исключением, ведь цены в течение последних нескольких месяцев заметно выросли.

Какова стоимость филе курицы в магазинах?

Если сравнить общий уровень потребительских цен, то он в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года вырос на 14,3%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат. Однако если же взять отдельно продуктовую инфляцию, то ее рост составил 23,2%.

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Курятина обычно является одним из самых ходовых видов мяса на украинском рынке благодаря своей цене. Однако в последнее время куриное филе хоть и не сравнялось, но вплотную приблизилось по стоимости к другим видам мяса, которые всегда были намного дороже.

Обратите внимание! В целом цены на филе росли весь прошлый год. Так, в июле 2024 года средняя цена за килограмм куриного филе составляла 158,62 гривны, сейчас же оно стоит в среднем 214,63 гривны.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на куриное филе в популярных сетях супермаркетов Украины: