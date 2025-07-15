Сколько стоит килограмм куриного филе: цены в популярных супермаркетах
- Куриное филе значительно подорожало, средняя цена в июле 2024 года была 158,62 грн, а сейчас 214,63 грн за килограмм.
- Цены на куриное филе в популярных супермаркетах: АТБ - 235,99 грн, Сильпо - 214 грн, Auchan - 219 грн, Metro - 249,90 грн, Varus - 219,90 грн, Novus - 211,41 грн за килограмм.
Стоимость курятины в последнее время только растет. Куриное филе при этом не является исключением, ведь цены в течение последних нескольких месяцев заметно выросли.
Какова стоимость филе курицы в магазинах?
Если сравнить общий уровень потребительских цен, то он в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года вырос на 14,3%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат. Однако если же взять отдельно продуктовую инфляцию, то ее рост составил 23,2%.
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Курятина обычно является одним из самых ходовых видов мяса на украинском рынке благодаря своей цене. Однако в последнее время куриное филе хоть и не сравнялось, но вплотную приблизилось по стоимости к другим видам мяса, которые всегда были намного дороже.
Обратите внимание! В целом цены на филе росли весь прошлый год. Так, в июле 2024 года средняя цена за килограмм куриного филе составляла 158,62 гривны, сейчас же оно стоит в среднем 214,63 гривны.
Журналисты 24 Канала исследовали цены на куриное филе в популярных сетях супермаркетов Украины:
- АТБ 235,99 гривны за килограмм;
- Сильпо 214 гривен за килограмм;
- Auchan 219 гривен за килограмм;
- Metro 249,90 гривен за килограмм;
- Varus 219,90 гривны за килограмм;
- Novus 211,41 гривны за килограмм.