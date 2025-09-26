Земля подешевела: сколько стоит гектар в конце сентября 2025 года
- Средняя стоимость гектара земли в Украине в конце сентября 2025 года составляет 62 011 гривен, что меньше на 1700 гривен по сравнению с августом.
- Самая дорогая земля в Тернопольской области (174 078 гривен за гектар), а самая дешевая в Херсонской области (34 239 гривен за гектар).
В течение сентября в Украине снизилась средняя стоимость земли, хотя общая тенденция и направлена к росту цены с 2021 года, когда открыли рынок земли. С тех пор стоимость земли в целом только росла.
Сколько стоит пай в конце сентября 2025 года?
В 2024 году цены на землю сельскохозяйственного назначения постоянно росли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот. Этой весной рост цен на землю возобновился после зимы, достигнув в апреле и мае сравнительно высоких значений, в начале лета было некоторое снижение цен с подъемом в августе, а сейчас же стоимость гектара продолжает падать, как и в начале месяца.
Сейчас в среднем по Украине земля стоит 62 011 гривен, а в августе стоимость составляла 63 781 гривну. Падение за месяц составило более 1700 гривен. В мае 2025 года средняя стоимость гектара земли в Украине составляла 61 315 гривен. Земля продолжает оставаться дорогой. В начале года средняя цена на землю составляла 54 642 гривны.
В какой области Украины земля самая дорогая?
Средняя стоимость земли по Украине определяется Земельным кодексом и упала, однако первая тройка лидеров цен неизменна. В конце сентября самая высокая средняя цена на землю в Тернопольской области (174 078 гривны за гектар). На втором месте Львовская область (154 985 гривны за гектар). Третья по стоимости земли Ивано-Франковская с ценой 121 712 гривны за гектар.
Обратите внимание! Самая дешевая земля сейчас в Херсонской области – 34 239 гривен за гектар. Немного дороже гектар земли стоит в Запорожской (36 216 гривен) и Николаевской (38 065 гривны) областях.
Могут ли соседи менять границы своих смежных участков по согласию?
Изменение границ смежных земельных участков возможно с согласия владельцев, придерживаясь определенных процедур.
Необходимо получить письменное согласование, разработать документацию, внести изменения в Государственный земельный кадастр и, при необходимости, в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.
в случае изменения площади земельного участка в результате изменения границ, дополнительным мероприятием является внесение изменений о земельном участке и право собственности на него в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.