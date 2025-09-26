Сколько стоит пай в конце сентября 2025 года?

В 2024 году цены на землю сельскохозяйственного назначения постоянно росли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот. Этой весной рост цен на землю возобновился после зимы, достигнув в апреле и мае сравнительно высоких значений, в начале лета было некоторое снижение цен с подъемом в августе, а сейчас же стоимость гектара продолжает падать, как и в начале месяца.

Сейчас в среднем по Украине земля стоит 62 011 гривен, а в августе стоимость составляла 63 781 гривну. Падение за месяц составило более 1700 гривен. В мае 2025 года средняя стоимость гектара земли в Украине составляла 61 315 гривен. Земля продолжает оставаться дорогой. В начале года средняя цена на землю составляла 54 642 гривны.

В какой области Украины земля самая дорогая?

Средняя стоимость земли по Украине определяется Земельным кодексом и упала, однако первая тройка лидеров цен неизменна. В конце сентября самая высокая средняя цена на землю в Тернопольской области (174 078 гривны за гектар). На втором месте Львовская область (154 985 гривны за гектар). Третья по стоимости земли Ивано-Франковская с ценой 121 712 гривны за гектар.

Обратите внимание! Самая дешевая земля сейчас в Херсонской области – 34 239 гривен за гектар. Немного дороже гектар земли стоит в Запорожской (36 216 гривен) и Николаевской (38 065 гривны) областях.

