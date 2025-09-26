Каким образом расторгнуть договор аренды земли

Даже если договор аренды земли заключен на 7 или 10 лет, то выход все равно есть, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Если арендатор нарушает условия или не выполняет обязательства, вы имеете право на досрочное расторжение.

Самые распространенные причины, которые могут быть основанием для расторжения договора аренды земли:

Арендатор не платит. Самая распространенная проблема. Если не получаете деньги согласно договору – это прямое нарушение, которое дает право на расторжение.

Землю используют не по назначению. Пай – для сельскохозяйственных нужд. А если там стоит склад, гараж или вырубили сад, это – серьезное нарушение.

Землю передали в субаренду без вашего согласия. Субаренда без письменного согласия арендодателя – нарушение договора, даже если она "только на сезон".

Повреждение земли или уничтожение почвы. Например, арендатор вывез чернозем, залил химией или не ухаживает за участком. Это также дает основание обратиться в суд.

Другие нарушения условий договора. Все, что прописано в договоре – должно выполняться. Например: не передали акт приема-передачи, не предоставили отчетность или используют землю без регистрации.

Что еще необходимо знать:

Основание должно быть документально подтверждено. Фото, свидетели, письменные обращения – все важно.

Сначала – письменное предупреждение арендатору.

Далее – обращение в суд или нотариуса, в зависимости от ситуации.

Надо ли снимать участок с аренды, если срок действия договора закончился?