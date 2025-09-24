Кем определяется размер ставки налога?

Налог на землю является обязательным платежом, который начисляют владельцам земельных участков и земельных паев, а также постоянным землепользователям, сообщает 24 Канал. Специальные органы контроля начисляют сумму платы за землю физическим лицам.

Плательщикам поступают уведомления-решения до 1 июля текущего года, вместе с деталями расчета суммы платы за землю. Сформированы налоговые уведомления-решения относительно сумм, начисленных физическим лицам налоговых обязательств по плате за землю, можно просмотреть с использованием квалифицированной электронной подписи в меню "ЕК для граждан" приватной части Электронного кабинета.

Что делать, если сумма не совпадает с расчетами?

В случае выявления расхождений между данными органов контроля и данными, подтвержденными плательщиком платы за землю на основании оригиналов соответствующих документов или надлежащим образом заверенных копий таких документов, орган контроля проводит в течение десяти рабочих дней перерасчет суммы налога.

Помните! Орган должен направить ему новое налоговое уведомление-решение вместе с детальным расчетом суммы налога. Предыдущее налоговое уведомление-решение считается отмененным.

Какие еще факторы влияют на сумму налога?

Размер ставки налога, который уплачивается за земельные участки, нормативную денежную оценку которых проведено, не должен быть больше 3% от их нормативной денежной оценки:

для земель общего пользования – не более 1% их нормативной денежной оценки;

для сельскохозяйственных угодий – не менее 0,3% и не более 1% их нормативной денежной оценки;

для лесных земель – не более 0,1% их нормативной денежной оценки.

Если участки расположены за пределами населенных пунктов или в пределах населенных пунктов, но если их нормативная денежная оценка не проводилась, ставка налога для них устанавливается в таком размере:

не более 5% от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области;

для сельскохозяйственных угодий – не менее 0,3% и не более 5% нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области;

для лесных земель – не более 0,1% нормативной денежной оценки площади пашни по области.

Важно! Люди с инвалидностью, многодетные родители, пенсионеры и ветераны войны и другие категории освобождаются от уплаты земельного налога.

