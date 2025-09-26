Яким чином розірвати договір оренди землі

Навіть якщо договір оренди землі укладений на 7 чи 10 років, то вихід все одно є, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Якщо орендар порушує умови або не виконує зобов'язання, ви маєте право на дострокове розірвання.

Найпоширеніші причини, які можуть бути підставою для розірвання договору оренди землі:

Орендар не платить. Найпоширеніша проблема. Якщо не отримуєте гроші згідно з договором – це пряме порушення, яке дає право на розірвання.

Найпоширеніша проблема. Якщо не отримуєте гроші згідно з договором – це пряме порушення, яке дає право на розірвання. Землю використовують не за призначенням. Пай – для сільськогосподарських потреб. А якщо там стоїть склад, гараж чи вирубали сад, це – серйозне порушення.

Пай – для сільськогосподарських потреб. А якщо там стоїть склад, гараж чи вирубали сад, це – серйозне порушення. Землю передали в суборенду без вашої згоди. Суборенда без письмової згоди орендодавця – порушення договору, навіть якщо вона "тільки на сезон".

Суборенда без письмової згоди орендодавця – порушення договору, навіть якщо вона "тільки на сезон". Пошкодження землі або знищення ґрунту. Наприклад, орендар вивіз чорнозем, залив хімією чи не доглядає за ділянкою. Це також дає підставу звернутись до суду.

Наприклад, орендар вивіз чорнозем, залив хімією чи не доглядає за ділянкою. Це також дає підставу звернутись до суду. Інші порушення умов договору. Усе, що прописано в договорі – має виконуватись. Наприклад: не передали акт прийому-передачі, не надали звітність чи використовують землю без реєстрації.

Що ще необхідно знати:

Підстава має бути документально підтверджена. Фото, свідки, письмові звернення – усе важливо.

Спочатку – письмове попередження орендарю.

Далі – звернення до суду або нотаріуса, залежно від ситуації.

