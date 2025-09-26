Земля подешевшала: скільки коштує гектар наприкінці вересня 2025 року
- Середня вартість гектара землі в Україні наприкінці вересня 2025 року становить 62 011 гривень, що менше на 1700 гривень порівняно з серпнем.
- Найдорожча земля в Тернопільській області (174 078 гривень за гектар), а найдешевша в Херсонській області (34 239 гривень за гектар).
Протягом вересня в Україні знизилась середня вартість землі, хоч загальна тенденція і прямує до зростання ціни з 2021 року, коли відкрили ринок землі. З того часу вартість землі загалом лише зростала.
Скільки коштує пай наприкінці вересня 2025 року?
У 2024 році ціни на землю сільськогосподарського призначення постійно зростали, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Цієї весни зростання цін на землю відновилося після зими, сягнувши у квітні та травні порівняно високих значень, на початку літа було деяке зниження цін з підйомом у серпні, а зараз же вартість гектара продовжує падати, як і на початку місяця.
Читайте також У якому разі можна достроково розривати договір оренди паю
Зараз у середньому по Україні земля коштує 62 011 гривень, а у серпні вартість складала 63 781 гривню. Падіння за місяць склало понад 1700 гривень. У травні 2025 року середня вартість гектара землі в Україні становила 61 315 гривень. Земля продовжує залишатись дорогою. На початку року середня ціна на землю становила 54 642 гривні.
В якій області України земля найдорожча?
Середня вартість землі по Україні визначається Земельним кодексом і впала, однак перша трійка лідерів цін незмінна. Наприкінці вересня найвища середня ціна на землю в Тернопільській області (174 078 гривні за гектар). На другому місці Львівська область (154 985 гривні за гектар). Третя за вартістю землі Івано-Франківська з ціною 121 712 гривні за гектар.
Зверніть увагу! Найдешевша земля наразі у Херсонській області – 34 239 гривень за гектар. Трохи дорожче гектар землі коштує у Запорізькій (36 216 гривень) і Миколаївській (38 065 гривні) областях.
Чи можуть сусіди змінювати межі своїх суміжних ділянок за згодою?
Зміна меж суміжних земельних ділянок можлива за згодою власників, дотримуючись певних процедур.
Необхідно отримати письмове погодження, розробити документацію, внести зміни до Державного земельного кадастру та, за потреби, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
у разі зміни площі земельної ділянки в результаті зміни меж, додатковим заходом є внесення змін про земельну ділянку та право власності на неї до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.