Протягом вересня в Україні знизилась середня вартість землі, хоч загальна тенденція і прямує до зростання ціни з 2021 року, коли відкрили ринок землі. З того часу вартість землі загалом лише зростала.

Скільки коштує пай наприкінці вересня 2025 року?

У 2024 році ціни на землю сільськогосподарського призначення постійно зростали, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Цієї весни зростання цін на землю відновилося після зими, сягнувши у квітні та травні порівняно високих значень, на початку літа було деяке зниження цін з підйомом у серпні, а зараз же вартість гектара продовжує падати, як і на початку місяця.

Зараз у середньому по Україні земля коштує 62 011 гривень, а у серпні вартість складала 63 781 гривню. Падіння за місяць склало понад 1700 гривень. У травні 2025 року середня вартість гектара землі в Україні становила 61 315 гривень. Земля продовжує залишатись дорогою. На початку року середня ціна на землю становила 54 642 гривні.

В якій області України земля найдорожча?

Середня вартість землі по Україні визначається Земельним кодексом і впала, однак перша трійка лідерів цін незмінна. Наприкінці вересня найвища середня ціна на землю в Тернопільській області (174 078 гривні за гектар). На другому місці Львівська область (154 985 гривні за гектар). Третя за вартістю землі Івано-Франківська з ціною 121 712 гривні за гектар.

Зверніть увагу! Найдешевша земля наразі у Херсонській області – 34 239 гривень за гектар. Трохи дорожче гектар землі коштує у Запорізькій (36 216 гривень) і Миколаївській (38 065 гривні) областях.

