Рынок сои сделал разворот: переработка вытесняет экспорт

В Украине на рынке сои фиксируют изменение тренда – спрос смещается в сторону внутренней переработки. На этом фоне экспортные цены снижаются, а перерабатывающий сегмент наоборот усиливает позиции.

Цены сигнализируют о смене тренда

Украинский рынок сои демонстрирует четкое смещение спроса от экспорта к внутренней переработке, сообщают аналитики Spike Brokers. Это подтверждается динамикой цен: на базисе CPT Одесса они снизились до 436 долларов США за тонну, потеряв 4 доллара США за тонну за неделю.

В то же время внутренний перерабатывающий паритет вырос до 492 долларов США за тонну, добавив 4 доллара США за тонну. Такая разница свидетельствует об усилении конкуренции со стороны переработчиков, которые готовы платить больше за сырье.

Ценовая динамика фактически формирует новый баланс на рынке, где внутренний спрос постепенно вытесняет экспортное направление.

Экспорт стабильный, но концентрированный

Несмотря на изменение внутренних тенденций, экспорт сои остается стабильным. В марте Украина отгрузила 197 тысяч тонн, а с начала сезона (с сентября 2025 года) – около 1,6 миллиона тонн.

В то же время география поставок остается достаточно узкой. Основные объемы украинской сои направляются в Турцию и страны Европейского Союза, в частности Германии.

Обратите внимание! Такая концентрация формирует стабильный спрос, однако одновременно делает рынок более зависимым от отдельных направлений, что может влиять на дальнейшую ценовую динамику.

