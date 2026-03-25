Куда Украина экспортирует соевое масло?

Украина реализует за границу около 95% произведенного соевого масла, тогда как внутренний спрос остается низким, сообщили в "Украинском клубе аграрного бизнеса". Основными покупателями продукции выступают страны Европейского Союза.

По данным экспертов, украинские потребители традиционно отдают предпочтение подсолнечному маслу, поэтому годовое потребление соевого составляет лишь 25 – 30 тысяч тонн.

Обратите внимание! В 2024–2025 маркетинговом году экспорт соевого масла вырос на 51,4% и достиг 520 тысяч тонн по сравнению с предыдущим сезоном. Крупнейшим импортером стал Европейский Союз, доля которого составила 87% от общего экспорта.

В то же время в 2025–2026 маркетинговом году ожидается сокращение производства сои. Однако производство соевого масла уменьшится незначительно - на 2,6% до 527 тысяч тонн.

Интересно! В УКАБ объясняют, что относительная стабильность производства масла связана с введением экспортной пошлины для трейдеров, которые не являются производителями. Это сдерживает экспорт сырой сои и стимулирует ее переработки внутри страны.

