Война на Ближнем Востоке толкает аграрные цены вверх: масло и зерно резко дорожают

Обострение войны на Ближнем Востоке спровоцировало резкий рост цен на аграрные товары на мировых рынках. Больше всего подорожали растительные масла, а котировки пшеницы и кукурузы также пошли вверх.

Стоимость большинства агропродукции подскочила из-за войны в Иране

Мировые цены на аграрную продукцию резко выросли на фоне обострения войны на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg. Пальмовое масло подорожало примерно на 10%, соевое масло продолжает стремительный рост, а пшеница приблизилась к максимумам почти за два года.

Одной из причин стало подорожание энергоносителей и удобрений, а также риски перебоев с поставками на глобальные аграрные рынки. Нарушение поставок сырой нефти из-за конфликта повышает привлекательность биотоплива, произведенного из аграрного сырья. Это, свою очередь, стимулирует спрос на растительные масла и кукурузу.

Дополнительным фактором стало фактическое блокирование Ормузского пролива – ключевого маршрута мировой торговли удобрениями. Из-за этого резко выросли цены на питательные вещества для растений, поскольку фермеры пытаются заранее обеспечить необходимые ресурсы. Кроме того, на фоне войны некоторые страны могут начать формировать запасы продовольствия, в частности пшеницы.

Какие товары больше всего выросли в цене?

Пальмовое масло продемонстрировало наибольший рост с 2022 года, когда Индонезия – крупнейший производитель – временно приостановила экспорт. В то же время фьючерсы на соевое масло в Чикаго, которое является основной альтернативой пальмовому маслу, выросли примерно на 5% и поднимаются уже одиннадцатый день подряд. Это самая длинная серия роста с 2008 года.

Котировки пшеницы поднялись более чем на 3% после самого большого скачка с 2024 года, зафиксированного в конце прошлой недели. Цены на кукурузу также выросли более чем на 2%, а соевые бобы продолжили дорожать.

По словам директора брокерской компании Futures International Джо Дэвиса, в начале недели аграрные рынки в значительной степени реагируют на ситуацию на энергетических рынках.

Он отметил, что дальнейшая эскалация войны против Ирана может усилить влияние макроэкономических и энергетических факторов на цены аграрной продукции.

На китайских биржах в понедельник также зафиксировали рост цен на растительные масла и шроты. В частности, фьючерсы на соевый шрот на Даляньской товарной бирже поднимались до 3066 юаней за тонну, что примерно на 6% больше. Пальмовое масло также достигло дневного лимита роста, а рапсовое масло и шрот подорожали на бирже в Чжэнчжоу.

Какие прогнозы цен на ближайшее время?

Стремительное подорожание сырой нефти вызвало беспокойство относительно ускорения глобальной инфляции, что дополнительно повлияло на финансовые и товарные рынки.

По словам Дэвиса, потребители в Соединенных Штатах Америки могут быстро почувствовать это из-за роста цен на топливо, а затем и на продукты питания, если высокие затраты на транспортировку и удобрения сохранятся.

В то же время большинство фермеров уже зафиксировали цены или закупили основные ресурсы на 2026 год. Однако следующий сезон может стать сложнее, если Ормузский пролив будет оставаться заблокированным.

Как отметил директор малазийской брокерской компании Pelindung Bestari Sdn Парамалингам Супраманиам, спрос на пальмовое масло для производства биотоплива снова растет на фоне изменений ценовых соотношений между газойлем и соевым маслом.

