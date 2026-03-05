Российские беспилотники ударили по зерновозу

Вечером 4 марта российский беспилотник попал в гражданское судно под флагом Панамы, которое находилось в акватории Черное море и выходило из порта Черноморск. Об инциденте сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Зерновоз перевозил партию кукурузы по украинскому морскому коридору. В результате атаки есть пострадавшие среди членов экипажа, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Также об атаке сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, после удара были проведены мероприятия по оказанию помощи и эвакуации пострадавших.

Обстоятельства этого инцидента уточняют.

