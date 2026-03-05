Російські безпілотники вдарили по зерновозу
Увечері 4 березня російський безпілотник влучив у цивільне судно під прапором Панами, яке перебувало в акваторії Чорне море та виходило з порту Чорноморськ. Про інцидент повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України.
Читайте також Світові ціни на пшеницю зросли: погода та війна США проти Ірану штовхають вартість угору
Зерновоз перевозив партію кукурудзи українським морським коридором. Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу, їм надали необхідну медичну допомогу.
Також про атаку повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, після удару було проведено заходи з надання допомоги та евакуації постраждалих.
Обставини цього інциденту уточнюють.
Білорусь допомагає Росії вивозити крадене українське зерно з окупованих територій
Білорусь допомагає Росії вивозити з окупованих територій України понад 2 мільйони тонн зернових культур у 2025 році.
Компанії, пов'язані з ексочільником МВС Білорусі, змішують вивезене зерно з місцевою продукцією та реалізують його під маркуванням "Зроблено в Білорусі".