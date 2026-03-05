Російські безпілотники вдарили по зерновозу

Увечері 4 березня російський безпілотник влучив у цивільне судно під прапором Панами, яке перебувало в акваторії Чорне море та виходило з порту Чорноморськ. Про інцидент повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України.

Зерновоз перевозив партію кукурудзи українським морським коридором. Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу, їм надали необхідну медичну допомогу.

Також про атаку повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, після удару було проведено заходи з надання допомоги та евакуації постраждалих.

Обставини цього інциденту уточнюють.

