Популярный орех стремительно дорожает: что произошло на мировом рынке

Мировые цены на фисташки взлетели до максимума за последние восемь лет из-за войны в Иране. Конфликт нарушил поставки и обострил дефицит на фоне роста спроса.

Война и логистика сокращают предложение

Военный конфликт в Иране существенно повлиял на глобальные цепи поставок, в частности в сегменте продовольствия, сообщает Bloomberg. Нарушение логистики, ограничения судоходства и сложности с экспортом привели к сокращению предложения фисташек на мировом рынке.

Ситуация осложняется тем, что Иран является вторым крупнейшим производителем этого ореха в мире. Еще до войны отрасль испытывала давление из-за санкций, меньший, чем ожидалось, урожай 2025 года и перебои в коммуникации, которые затрудняли координацию экспорта.

После эскалации конфликта в конце февраля проблемы только усилились: объемы доступной продукции уменьшились, а ее доставка на международные рынки стала сложнее.

Спрос растет, цены бьют рекорды

На фоне ограниченного предложения глобальный спрос на фисташки продолжает расти. Особую роль сыграли тренды в соцсетях, в частности популярность десертов с фисташками, которые активно распространялись в 2023 году.

Дополнительный спрос формируют крупные производители продуктов питания и напитков, которые активно используют этот ингредиент в своей продукции – от мороженого до растительного молока и кофейных напитков.

В результате цены на фисташки достигли 4,57 доллара США за фунт в марте – самого высокого уровня с 2018 года. За последние два года они выросли примерно на 30%.

Рынок может измениться: производители ищут альтернативы

Эксперты предупреждают, что дальнейшее обострение ситуации может еще больше ограничить доступность фисташек. Проблемы с логистикой, в частности через торговые маршруты в Объединенные Арабские Эмираты и Турция, затрудняют поставки на ключевые рынки.

В таких условиях производители пищевых продуктов могут быть вынуждены повышать цены, менять рецептуры или заменять фисташки более дешевыми орехами. В то же время полноценная замена этого ингредиента остается сложной, особенно в продуктах, где он является основным.

Эксперты не исключают, что в ближайший сезон некоторые продукты, в частности мороженое, могут потерять насыщенный фисташковый вкус или подорожать из-за дефицита сырья.

