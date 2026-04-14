Війна та логістика скорочують пропозицію

Військовий конфлікт в Ірані суттєво вплинув на глобальні ланцюги постачання, зокрема у сегменті продовольства, повідомляє Bloomberg. Порушення логістики, обмеження судноплавства та складнощі з експортом призвели до скорочення пропозиції фісташок на світовому ринку.

Дивіться також Ціни на помідори б'ють рекорди: які ціни наразі у магазинах

Ситуація ускладнюється тим, що Іран є другим найбільшим виробником цього горіха у світі. Ще до війни галузь відчувала тиск через санкції, менший, ніж очікувалося, урожай 2025 року та перебої в комунікації, які ускладнювали координацію експорту.

Після ескалації конфлікту наприкінці лютого проблеми лише посилилися: обсяги доступної продукції зменшилися, а її доставка на міжнародні ринки стала складнішою.

Попит зростає, ціни б'ють рекорди

На тлі обмеженої пропозиції глобальний попит на фісташки продовжує зростати. Особливу роль відіграли тренди в соцмережах, зокрема популярність десертів із фісташками, які активно поширювалися у 2023 році.

Додатковий попит формують великі виробники продуктів харчування та напоїв, які активно використовують цей інгредієнт у своїй продукції – від морозива до рослинного молока та кавових напоїв.

У результаті ціни на фісташки досягли 4,57 долара США за фунт у березні – найвищого рівня з 2018 року. За останні два роки вони зросли приблизно на 30%.

Ринок може змінитися: виробники шукають альтернативи

Експерти попереджають, що подальше загострення ситуації може ще більше обмежити доступність фісташок. Проблеми з логістикою, зокрема через торгові маршрути до Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччина, ускладнюють постачання на ключові ринки.

У таких умовах виробники харчових продуктів можуть бути змушені підвищувати ціни, змінювати рецептури або замінювати фісташки дешевшими горіхами. Водночас повноцінна заміна цього інгредієнта залишається складною, особливо у продуктах, де він є основним.

Експерти не виключають, що в найближчий сезон деякі продукти, зокрема морозиво, можуть втратити насичений фісташковий смак або подорожчати через дефіцит сировини.

Кава за ціною золота: у Бразилії продають рідкісний сорт у 50 разів дорожче арабіки