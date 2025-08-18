В Украине в течение последней недели существенно подорожали голубика, малина и дыни. Однако стоимость борща наоборот пошла вниз.

Что из овощей подешевело, а что подорожало за неделю?

Прошедшая неделя в Украине отметилась снижением цен на овощи "борщевой корзины", сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. После двухнедельного роста цен, начал дешеветь огурец (с 30 – 50 до 22 – 45 гривен за килограмм).

Также дешевле, чем на предыдущей неделе, продавался сладкий перец (с 20 – 55 до 25 – 45 гривен за килограмм), а вот помидор начал дорожать (с 15 – 50 до 22 – 50 гривен за килограмм). Снижение предложения дало возможность фермерам поднять цены на брокколи (с 30 – 60 до 50 – 70 гривен за килограмм), цветную (с 15 – 35 до 15 – 50 гривен за килограмм) и пекинскую капусту (с 20 – 25 до 25 – 30 гривен за килограмм).

Обратите внимание! Возросла стоимость кабачков (с 10 – 25 до 15 – 28 гривен за килограмм) и баклажанов (с 15 – 25 до 20 – 30 гривен за килограмм). Сахарная кукуруза продолжает дешеветь (с 8 – 20 до 5 – 12 гривен за штуку). Расширился диапазон цен на чеснок (с 80 – 140 до 60 – 150 гривен за килограмм), а зелень подорожала.

Какие фрукты подешевели?

Цены во фруктово-ягодном сегменте также изменились разнонаправленно. Подорожали малина (с 160 – 180 до 180 – 280 гривен за килограмм) и голубика (с 125 – 180 до 140 – 200 гривен за килограмм).

Интересно! Продолжают дешеветь косточковые фрукты. В очередной раз снизились цены на раннее яблоко (с 50 – 60 до 25 – 45 гривен за килограмм). В то же время яблоко популярных сортов дорожает и превращается в премиум-фрукт.

Цены на арбуз, выросшие на предыдущей неделе, снова начали снижаться (с 14 – 20 до 14 – 18 гривен за килограмм), а дыня существенно подорожала (с 35 – 50 до 35 – 55 гривен за килограмм).

Предложение винограда продолжает расти, в результате чего продавцы были вынуждены в очередной раз опустить цены (с 120 – 150 до 80 – 140 гривен за килограмм). В сегменте импортных фруктов снизились цены на бананы и продолжают дешеветь апельсины.