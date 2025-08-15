Что повлияло на удешевление арбузов?

В течение текущей недели цены на арбузы опустились до 5 – 15 гривен за килограмм, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. В среднем это на 31% ниже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Негативную ценовую динамику производители объясняют резким увеличением предложения этой продукции на рынке. Из-за жаркой погоды темпы созревания арбузов созревания арбузов на полях существенно ускорились. При этом засуха, что наблюдается в южных областях, негативно сказывается на качестве арбузов, что усиливает темпы снижения цен.

Обратите внимание! Кроме того, по словам фермеров, ценовая ситуация осложняется еще и тем, что основную долю предложения составляет продукция крупного калибра, спрос на которую очень слабый. Оптовые же компании и розничные сети сокращают закупки таких арбузов до минимума, ссылаясь на крайне невысокие темпы продаж в розницу.

Специалисты отмечают, что сейчас арбузы в Украине реализуются в среднем на 78% дороже, чем в середине августа 2024 года. При этом отраслевые эксперты не прогнозируют заметного улучшения рыночной ситуации.

Важно! По их словам, повысить цены удастся только владельцам арбузов высокого качества, а предложение такой продукции на рынке очень ограничено. В то же время цены на арбузы весом от 5 килограммов будут и в дальнейшем падать, поскольку фермеры будут пытаться таким образом ускорить темпы реализации, чтобы как можно быстрее распродать имеющиеся объемы.