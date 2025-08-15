Що вплинуло на здешевшання кавунів?

Протягом поточного тижня ціни на кавуни опустилися до 5 – 15 гривень за кілограм, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. У середньому це на 31% нижче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Негативну цінову динаміку виробники пояснюють різким збільшенням пропозиції цієї продукції на ринку. Через спекотну погоду темпи дозрівання кавунів на полях суттєво прискорилися. При цьому посуха, що спостерігається у південних областях, негативно позначається на якості кавунів, що посилює темпи зниження цін.

Зверніть увагу! Крім того, за словами фермерів, цінова ситуація ускладнюється ще й тим, що основну частку пропозиції становить продукція великого калібру, попит на яку дуже слабкий. Гуртові ж компанії та роздрібні мережі скорочують закупівлі таких кавунів до мінімуму, посилаючись на вкрай невисокі темпи продажу в роздріб.

Фахівці зазначають, що наразі кавуни в Україні реалізуються в середньому на 78% дорожче, ніж у середині серпня 2024 року. При цьому галузеві експерти не прогнозують помітного покращення ринкової ситуації.

Важливо! За їхніми словами, підвищити ціни вдасться лише власникам кавунів високої якості, а пропозиція такої продукції на ринку дуже обмежена. Водночас ціни на кавуни вагою від 5 кілограмів будуть і надалі падати, оскільки фермери намагатимуться таким чином прискорити темпи реалізації, щоб якнайшвидше розпродати наявні обсяги.