В Україні протягом останнього тижня істотно здорожчали лохина, малина та дині. Однак вартість борщу навпаки пішла униз.

Що з овочів здешевшало, а що подорожчало за тиждень?

Минулий тиждень в Україні відзначився зниженням цін на овочі "борщового кошика", повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Після двотижневого зростання цін, почав дешевшати огірок (з 30 – 50 до 22 – 45 гривень за кілограм).

Також дешевше, ніж попереднього тижня, продавався солодкий перець (з 20 – 55 до 25 – 45 гривень за кілограм), а ось помідор почав дорожчати (з 15 – 50 до 22 – 50 гривень за кілограм). Зниження пропозиції дало можливість фермерам підняти ціни на броколі (з 30 – 60 до 50 – 70 гривень за кілограм), цвітну (з 15 – 35 до 15 – 50 гривень за кілограм) та пекінську капусту (з 20 – 25 до 25 – 30 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! Зросла вартість кабачків (з 10 – 25 до 15 – 28 гривень за кілограм) та баклажанів (з 15 – 25 до 20 – 30 гривень за кілограм). Цукрова кукурудза продовжує дешевшати (з 8 – 20 до 5 – 12 гривень за штуку). Розширився діапазон цін на часник (з 80 – 140 до 60 – 150 гривень за кілограм), а зелень подорожчала.

Які фрукти подешевшали?

Ціни у фруктово-ягідному сегменті також змінилися різноспрямовано. Подорожчали малина (з 160 – 180 до 180 – 280 гривень за кілограм) та лохина (з 125 – 180 до 140 – 200 гривень за кілограм).

Цікаво! Продовжують дешевшати кісточкові фрукти. Вкотре знизилися ціни на раннє яблуко (з 50 – 60 до 25 – 45 гривень за кілограм). Водночас яблуко популярних сортів дорожчає та перетворюється на преміум-фрукт.

Ціни на кавун, що виросли на попередньому тижні, знову почали знижуватися (з 14 – 20 до 14 – 18 гривень за кілограм), а диня суттєво подорожчала (з 35 – 50 до 35 – 55 гривень за кілограм).

Пропозиція винограду продовжує зростати, внаслідок чого продавці були змушені вкотре опустити ціни (з 120 – 150 до 80 – 140 гривень за кілограм). У сегменті імпортних фруктів знизилися ціни на банани та продовжують дешевшати апельсини.