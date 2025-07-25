В Украине худший урожай пшеницы за 10 лет: подорожает ли хлеб

Нынешние погодные аномалии привели к тому, что пшеницы в Украине уродится меньше всего за последнее десятилетие. Из-за этого под угрозой дальнейшего стремительного повышения оказались цены на хлеб.

Как неурожай повлияет на цену хлеба?

В этом году, по словам председателя Союза украинского крестьянства Иван Томич Украина переживает худший урожай пшеницы за последнее десятилетие из-за заморозков, град и ливни, что существенно снизило объемы сбора зерновых, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE". В результате ожидается повышение цен на хлеб и мучные изделия до 25% в среднем за год.

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Важно! По словам эксперта, весна принесла фермерам заморозки, которые уничтожили десятки тысяч гектаров озимых. После этого часть полей пришлось пересевать. Однако вскоре ливни с градом нанесли дополнительные убытки, особенно в южных регионах страны. Из-за этих факторов значительно снизился потенциал урожайности – не только пшеницы, но и кукурузы, ячменя и других культур.

Иван Томич говорит, что цена на пшеницу за последний месяц выросла с менее чем 8 000 до почти 9 000 гривен за тонну. Такая динамика, считает эксперт, сохранится. В общем экспортный потенциал пшеницы может упасть до 15 миллионов тонн, что значительно ниже предыдущих лет.

Обратите внимание! Несмотря на это, внутренний рынок останется обеспеченным продовольственной пшеницей. Однако цены на хлеб, муку и мучные изделия могут вырасти в среднем на 25% в годовом измерении.