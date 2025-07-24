Какие виды пищевых продуктов подорожали больше всего?

Данные Госстата свидетельствуют, что в июне 2025 года оптовые цены производителей промышленной продукции по сравнению с июнем прошлого года выросли на 13,1%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат. Цены в пределах Украины выросли на 13,0%, за пределы Украины – на 14,3%.

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В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 21,0%, в частности в пределах Украины – на 18,6%, за пределы Украины – на 30,2%.

Обратите внимание! Больше всего выросли цены у мяса и мясных продуктов – на 24,1%, в том числе внутри Украины – на 24,4%. В производстве молочных продуктов цены выросли на 18,3%, в том числе, внутри Украины – на 18,9%.

В производстве хлеба, хлебобулочных и мучных изделий цены поднялись на 17,5%, в том числе внутри Украины – на 17,5%.

Производители напитков подняли цены на 9,8%, в частности внутри Украины – на 10,1%.

Цены производителей сахара упали за год на 8,1%, в том числе внутри Украины на 8,0%.

Важно! Оптовые цены производителей продукции переносятся на цены на прилавках магазинов с лагом в несколько месяцев.