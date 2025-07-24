Які види харчових продуктів здорожчали найбільше?

Дані Держстату свідчать, що у червні 2025 року гуртові ціни виробників промислової продукції порівняно із червнем минулого року зросли на 13,1%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат. Ціни в межах України зросли на 13,0%, за межі України – на 14,3%.

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У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 21,0%, зокрема в межах України – на 18,6%, за межі України – на 30,2%.

Зверніть увагу! Найбільше зросли ціни у м'яса та м'ясних продуктів – на 24,1%, у тому числі всередині України – на 24,4%. У виробництві молочних продуктів ціни зросли на 18,3%, зокрема, всередині України – на 18,9%.

У виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів ціни піднялися на 17,5%, зокрема всередині України – на 17,5%.

Виробники напоїв підняли ціни на 9,8%, зокрема всередині України – на 10,1%.

Ціни виробників цукру впали за рік на 8,1%, у тому числі всередині України на 8,0%.

Важливо! Гуртові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.