Почему цены на молочные продукты продолжают расти?

Во второй половине июля закупочные цены на молоко выросли из-за дефицита молока-сырья и высокий экспортный спрос на биржевые товары, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию производителей молока.

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Экспорт сливочного масла за полугодие вырос на 50%, а девальвация гривны стимулирует рост цен на готовую продукцию. Ожидается дальнейшее повышение закупочных цен в начале августа, однако существуют риски их снижения во второй половине месяца из-за неопределенности с торговлей с ЕС после отмены АТЗ,

– отмечает аналитик ассоциации Георгий Кухалейшвили.

Новые квоты еще не утверждены из-за сопротивления стран Центрально-Восточной Европы, что может приостановить экспорт украинской молочной продукции, говорит он.

Какие закупочные цены на молоко?

По данным ассоциации, средняя закупочная цена молока экстра сорта молока экстра сорта по состоянию на 22 июля составила 16,14 гривны за килограмм без НДС, что на 14 копеек больше чем месяц назад. Диапазон цен на этот сорт в хозяйствах варьируется от 15,50 до 16,70 гривны за килограмм без НДС. Верхняя граница ценового диапазона выросла на 20 копеек.

Высший сорт в среднем стоит 15,85 гривны за килограмм без НДС (+10 копеек). Цены на молоко высшего сорта колеблются от 15,30 до 16,35 гривны за килограмм без НДС. Верхняя граница ценового диапазона выросла на 15 копеек.

Средняя цена на молоко первого сорта составила 15,45 гривны за килограмм без НДС и не изменилась относительно второй половины прошлого месяца. Минимальная цена в хозяйствах составляла 15,00 гривен за килограмм. Максимальная цена составляла 15,60 гривны за килограмм. Нижняя и верхняя границы ценового диапазона остались без изменений.

Важно! Цены на готовую продукцию растут под влиянием девальвации гривны. Улучшилась рентабельность производства сухого молока, казеина, сырного продукта. Вероятное повышение цены на молоко-сырье на 20 – 30 копеек в начале августа, учитывая его дефицит в Украине и желание производителей увеличить выручку от реализации молочной продукции пока существует активный спрос на биржевые товары на внешних рынках, отмечают в ассоциации.

Что будет с ценами на "молочку" дальше?

Относительно рисков дальнейшего снижения закупочных цен, Кухалейшвили отмечает, что после отмены Еврокомиссией в июне автономных торговых мер (АТЗ), Украина и ЕС пересмотрели торговое соглашение, согласовав новые квоты на экспорт украинской молочной продукции при условии постепенного перехода к стандартам ЕС до 2028 года.

Однако новый документ до сих пор не подписан из-за позиции Венгрии, Польши, Румынии, Болгарии и Словакии вокруг пошлин и квот для украинского зерна, которые также прописаны в соглашении. Существует риск приостановления экспорта молочной продукции из Украины в ЕС в следующем месяце, если новые условия не начнут действовать вскоре.

Обратите внимание! Вероятно, действующих квот ЕС на масло и сухое молоко хватит до конца августа, тогда как поставки товара с учетом пошлин не являются выгодными для украинских экспортеров, отмечает аналитик.