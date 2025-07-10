Украинские экспортеры масла использовали четверть квоты

За первые две недели действия квот украинские поставщики использовали уже около 25% от предусмотренного объема, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Инфагро". Спрос со стороны европейских покупателей остается высоким из-за ценовой разницы.

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Однако демпинг в торговле украинским маслом вызывает недовольство у польских производителей. Это может негативно повлиять на переговоры относительно дальнейшего расширения торговых льгот для Украины. В Еврокомиссии уже обращают внимание на такие сигналы,

– говорится в сообщении специалистов.

Несмотря на паузу в экспорте в начале июня, по предварительным оценкам, за июнь из Украины вывезено значительно больше этого товара, чем в среднем в первом квартале. Основной драйвер – высокие экспортные цены: в ЕС – 7300 – 7500 долларов за тонну FCA, в Молдову – не менее 7000 долларов за тонну.

Важно! Во второй половине июня внутренние цены на масло также поднялись. По словам специалистов, несмотря на сокращение производства по сравнению с маем, в июле ожидается выпуск масла значительно больший, чем в прошлом году.