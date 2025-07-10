Українські експортери масла використали чверть квоти

За перші два тижні дії квот українські постачальники використали вже близько 25% від передбаченого обсягу, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інфагро". Попит з боку європейських покупців залишається високим через цінову різницю.

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Проте демпінг у торгівлі українським маслом викликає невдоволення у польських виробників. Це може негативно вплинути на переговори щодо подальшого розширення торгівельних пільг для України. У Єврокомісії вже звертають увагу на такі сигнали,

– йдеться у повідомленні фахівців.

Попри паузу в експорті на початку червня, за попередніми оцінками, за червень з України вивезено значно більше цього товару, ніж у середньому в першому кварталі. Основний драйвер – високі експортні ціни: до ЄС – 7300 – 7500 доларів за тонну FCA, до Молдови – не менше 7000 доларів за тонну.

Важливо! У другій половині червня внутрішні ціни на масло також піднялися. За словами фахівців, попри скорочення виробництва порівняно з травнем, у липні очікується випуск масла значно більший, ніж торік.